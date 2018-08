Natalie Portman bo režirala film o "predhodnicah tete Justi" in imela v njem dvojno vlogo

24. avgust 2018 ob 15:58

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Oskarjevka Natalie Portman bo režirala biografski film o dvojčicah, ki sta v svetovalni rubriki pisali pod psevdonimoma Abigail Van Buren in Ann Landers – obenem pa bo v filmu obe protagonistki tudi odigrala.

Sestri sta bili med najbolj branimi piskami svoje generacije. S svojimi odgovori na pisma nasvetoželjnih bralcev sta orali ledino za svoje naslednike, kot je bila v Sloveniji "teta Justi". Film za zdaj še nima naslova.

Novinarki in psihologinji

Sestri s pravim priimkom Friedman sta bili rojeni leta 1918. Obe sta študirali novinarstvo in psihologijo.

Pauline, ki je pisala pod psevdonimom Abigail Van Buren, je leta 1956 začela pisati kolumno Dear Abby. Zaradi velike priljubljenosti časniških nasvetov je zatem vodila še radijsko oddajo, nasvete za življenje je tako ponujala ne le bralcem, ampak tudi poslušalcem. Njeni nasveti so bili objavljeni v kar 1400 časopisih po Ameriki, skupno jo je bralo približno 110 milijonov ljudi. TV-voditeljica Diane Sawyer jo imenuje "kraljica med pionirkami začinjenih nasvetov".

Njena sestra Eppie pa je leta 1955 prevzela svetovalno rubriko Ask Ann Landers. V 56 letih odgovarjanja je tudi ona postala kulturna ikona. Pogosto so njena politično nekorektna mnenja naletela na množičen odziv. Njune nasvete so v ZDA brali milijoni, tedensko sta dobili tudi po 9000 pisem s prošnjami za nasvet. Znani sta bili po svoji iskrenosti in duhovitosti, med njima pa je ves čas vladalo rivalstvo v tekmi za bralce.

Režiserka in igralka tudi v prvencu

Natalie Portman je že v svojem režijskem prvencu A Tale of Love and Darkness (Zgodba ljubezni in teme) iz leta 2015, ki ga je predstavila na filmskem festivalu v Cannesu, odigrala tudi eno od vlog.

V Jeruzalemu rojeno igralko, ki je leta 2011 prejela oskarja za glavno vlogo v filmu Črni labod, je sicer trenutno mogoče videti v glasbeni drami Vox Lux, v kateri ob njej igra britanski zvezdnik Jude Law.

