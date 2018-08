Netflixov dokumentarec o Quincyju Jonesu bo režirala njegova hči Rashida Jones

Premiero naj bi film doživel 21. septembra

22. avgust 2018 ob 16:06

San Jose - MMC RTV SLO, STA

Pod okriljem ponudnika televizijskih vsebin Netflix nastaja nov dokumentarni film o džezovskem glasbeniku Quincyju Jonesu, ki ga bo v paru z Alanom Hicksom režirala glasbenikova hči, sicer igralka Rashida Jones.

Premiera filma z naslovom Quincy naj bi bila 21. septembra.

Preplet novih in starih posnetkov

Dokumentarni film bo s prepletom novih in starih posnetkov predstavil življenje in kariero Quincyja Jonesa kot trobentača, producenta, dirigenta, skladatelja in glasbenega aranžerja.

Rashida Jones je scenaristka in igralka, znana iz vlog v TV-serijah Parki in rekreacija ter Pisarna, deluje pa tudi kot glasbenica. Povedala je, da je njen oče razmišljujoč človek velikih dejanj. "Redkost je, da si posameznik, ki je doživel toliko kot moj oče, še vedno želi osebnostno rasti in spoznavati prihodnjo generacijo," je dejala in dodala, da je ponosna, da bo očetovo zgodbo lahko delila s svetom.

Tudi Michael Jackson in Oprah Winfrey

Film bo nudil vpogled v razmerja Quincyja Jonesa z glasbeniki in predstavniki zabavne industrije, med drugimi z Lesley Gore, Michaelom Jacksonom, Oprah Winfrey in Willom Smithom.

Osvetljeval bo tudi glasbenikovo delo za film in televizijo. Med drugim je režiral film Barva škrlata in napisal glasbo za televizijsko serijo Korenine.

"To je redka priložnost, da lahko predstaviš dejansko zgodbo nekoga, ki več kot sedem desetletij ni vplival le na razvoj kulture, ampak ga je tudi narekoval," je glasbenikov vpliv pojasnila Lisa Nishimura, ki se pri Netflixu ukvarja z dokumentarnimi oddajami.

N. Š.