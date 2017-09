Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Film je Julio Roberts postavil v vlogo (idealizirane) prostitutke, Richarda Gera pa naslikal kot princa, ki jo reši z zamahom svoje kreditne kartice. Romantična drama je zaslužila več kot 463 milijonov dolarjev, Julia Roberts je bila nominirana za oskarja za najboljšo vlogo, film pa za zlati globus za najboljšo komedijo. Foto: IMDb Izvirna glasba Bryana Adamsa bo v resnici nov dodatek k zgodbi: originalni film je uporabljal kar slavne popevke, denimo Bowiejevo Fame in pa seveda Pretty Woman Roya Orbisona. Foto: EPA Dodaj v

Neuničljivi mit o Pepelki: vrača se Čedno dekle

Glasbo za muzikal bo napisal Bryan Adams

27. september 2017 ob 10:06

Los Angeles - MMC RTV SLO

Romantična komedija Čedno dekle, ki je Juio Roberts (v tisti kratki rdeči obleki) izstrelila med zvezde, se vrača na prvi peron popkulture: tokrat ne kot film, pač pa kot broadwajski muzikal. Pesmi za predstavo bo napisal Bryan Adams.

Režije predstave žal ne bo mogel prevzeti režiser uspešnice iz leta 1990, Garry Marshall, saj je lani umrl; v njegove čevlje bo stopil režiser in producent Jerry Mitchell. "Že ko sem prvič videl ta čarobni film, se mi je zdelo, da kar kliče po tem, da bi postal muzikal," je Mitchell zapisal v svojo izjavo za javnost. "Čedno dekle je klasična zgodba z zelo sodobnim sporočilom. Mislim, da se vsak med nami hoče globoko zaljubiti - to je nekaj, česar si nikoli ne nehaš želeti".

"Z Garryjem sva več kot leto dni skupaj ustvarjala adaptacijo; iz prve roke sem lahko izkusil njegov smisel za humor, njegovo radost in predvsem njegovo ljubezen do teh likov. Z vsem tem bi rad prežel muzikal - on je v samem srcu te zgodbe."

V glavnih vlogah bosta nastopila Samantha Barks (spominjate se je kot Éponine iz filmske adaptacije Nesrečnikov) in Steve Kazee (nastopal je v serijah Shamless in Nashville).

Muzikal naj bi po pettedenskem gostovanju v Chicagu na newyorški oder prišel jeseni 2018. Pesmi bosta torej napisala Bryan Adams in njegov dolgoletni delovni partner, tekstopisec Jim Vallance (skupaj sta ustvarila že uspešnice, kot sta Summer of ’69 in Heaven).

Pravljica, ki je iskala romantiko v prostituciji

Julia Roberts je v filmu nastopila v vlogi prostitutke Vivian, Richard Gere pa je bil šarmantni poslovnež Edward, strokovnjak za prevzeme podjetij in njihovo nadaljnjo prodajo. Na službenem potovanju v Los Angeles se nepričakovano odloči, da se bo sprostil v družbi prostitutke.

To je mlada in lepa Vivian, dekle z ulice, ki ji zadnje čase nič ne uspeva. Vivian je Edwardu že na prvi pogled všeč, zato ji predlaga, da skupaj preživita ves teden. Cinična, bogastva nevajena mladenka se tako znajde v svetu glamurja, poslovnih večerij, nakita in dragih oblek.

Film je bil velika uspešnica že leta 1990, ko se je prvič pojavil v kinematografih, danes pa velja za šolski primerek žanra romantične komedije. Obenem gredo prav Čednemu dekletu zasluge za razcvet kariere Julie Roberts; 22-letnici je film prinesel prvo oskarjevsko nominacijo.

Marshall je pozneje za New York Times priznal, da je Julijin lik nalašč omilil in jo naslikal kot neizkušeno "profesionalko": "Vedel sem, da moram spustiti njeno starost in jo prikazati kot novinko v poslu. Tako ljudje lahko rečejo: 'Joj, ljubica, ne počni tega.'"

A. J.