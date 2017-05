Nocoj na TV SLO: "'Prihajamo' je resnica, 'v miru' pa laž"

Ob 22.25 na 1. programu Televizije Slovenija

14. maj 2017 ob 13:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na Televiziji Slovenija lahko nocoj ujamete dokumentarni film Prihajamo v miru, sodobno odisejado, popotovanje v srce Afrike, kamor se je z improviziranim letalom odpravil avstrijski režiser Hubert Sauper, da bi, kot je sam dejal, prodrl "globoko v dušo kolektivne bolezni naše družbe", bolezni kolonializma.

V času, ko se je nekoč največja afriška država lomila na dvoje, ko je po odcepitvi Južnega Sudana to območje spet postalo prizorišče krvavih vojn, je s svojim doma narejenim ultralahkim letalom iz aluminija in platna gledalca popeljal v kraje, kjer se usode lokalnih prebivalcev prepletajo z interesi kitajskih naftnih družb, pripadnikov mirovnih sil, sudanskih militaristov in ameriških evangeličanskih misijonarjev.



Prihajamo v miru je drugi del njegove afriške trilogije, v kateri je na sledi kolonializmu, večno trajajočemu spopadu za ozemlje in naravne vire. Naslov je ciničen, saj vsebuje resnico in laž, pravi. "'Prihajamo' je resnica, 'v miru' pa laž. V bistvu je to pozdravni nagovor vseh kolonialistov. Parola, ki so jo človeška bitja vgravirala v zlato ploščo in jo z Apollom odnesla na Luno. Sporočilo vesoljcem, ki pravi 'prihajamo v miru, od vas se hočemo učiti, vemo, da obstajate'. Seveda ne bodo ti nikoli odgovorili, saj niso neumni. Ali kot pravi Woody Allen: 'Dokaz, da vesoljci obstajajo, je v tem, da ne govorijo z nami," razlaga režiser.

Čarobni mostiček, ki povezuje ljudi

Zavedajoč se, da je kamera večinoma aparat, ki razdvaja ljudi, pa jo svetovno priznani dokumentarist vendarle vidi tudi kot tudi čarobni mostiček, ki ljudi poveže. Ko nekoga snema, se popolnoma pogrezne v njegovo realnost, razlaga. "Mislim, da je mogoče ta trenutek popolne povezanosti videti na platnu – to je bržkone tista čarovnija. Po drugi strani pa kamera pravzaprav ne obstaja. Prej gre za to, da nekoga gledam, izraz v očeh tega človeka pa je morda tisto najsilovitejše in daleč močnejše filmsko orodje kot veliki plan."

Sauper je svojo afriško trilogijo začel z odmevnim dokumentarnim filmom Darwinova nočna mora (Darwin's Nightmare, 2004), ki mu je prinesel nominacijo za oskarja in nagrado Evropske akademije za najboljši dokumentarni film. Tudi sicer ima režiser za seboj več nagrad, med drugim so ga nagradili v Karlovih Varih in na festivalu Sundance.

M. K.