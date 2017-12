Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ljubezenska pravljica Oblika vode je nominirana za najboljšo dramo, najboljšo režijo, najboljšo žensko vlogo, najboljšo stransko moško vlogo (Richard Jenkins), stransko žensko vlogo (Octavia Spencer), najboljši scenarij in najboljšo izvirno glasbo. Foto: AP Igralska zasedba Oblike vode je ekipi prinesla kar tri nominacije - Sally Hawkins za glavno žensko vlogo, Richard Jenkins za stransko moško in Octavia Spencer za stransko žensko. Foto: Imdb Frances McDormand svojemu dolgemu nizu nominacij za zlate globuse (in enemu osvojenemu kipcu) dodaja novo. Tokrat kritike in občinstvo navdušuje v vlogi Mildred, žalujoče in obenem besne matere, ki sklene s tremi plakati policijo spodbuditi k temu, da bi našli morilca njene hčerke. Foto: IMDb Daniel Day-Lewis že ima dva zlata globusa (prinesla sta jima ju vlogi v filmih Lincoln in tekla bo kri), ali bo pred slovesom od filmske kariere osvojil še tretji kipec? Foto: IMDb Dodaj v

Nominiranci za zlate globuse: največ si obeta del Torova Oblika vode

Opažen tudi Plummerjev prevzem Spaceyjeve vloge

11. december 2017 ob 17:16,

zadnji poseg: 11. december 2017 ob 17:21

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Največkrat slišan naslov razglasitve nominirancev za zlate globuse je Oblika vode - ljubezenska pravljica režiserja Guillerma del Tora je nominirana v sedmih kategorijah. S po šestimi ji sledita filma Zamolčani dokumenti in Trije plakati pred mestom.

Del Torova Oblika vode, ki je po premierni predstavitvi slavila že na prestižnem Beneškem filmskem festivalu, je nominirana v kategoriji najboljša drama. Sally Hawkins je za vlogo osamljene delavke v strogo varovanem laboratoriju, kjer se zaljubi v nenavadno podvodno bitje, nominirana za najboljšo igralko. Mehiški režiser Guillermo del Toro je v igri za zlati globus za režijo, v kategoriji pa se bo pomeril z Martinom McDonaghom (Trije plakati pred mestom), Christopherjem Nolanom (Dunkirk), Ridleyjem Scottom (Ves denar sveta) in Stevenom Spielbergom (Zamolčani dokumenti).



Tudi filma Zamolčani dokumenti in Trije plakati pred mestom se potegujeta za naslov najboljše drame, za najprestižnejši globus pa sta nominirana še ljubezenska drama Pokliči me po svojem imenu in vojni film Dunkirk.

Zamolčanim dokumentom en kipec obeta tudi Maryl Streep, Frances McDormand pa je za najboljšo igralko nominirana za vlogo matere umorjenega dekleta, ki se v Treh plakatih pred mestom z nenavadno kampanjo spravi nad neučinkovito policijo. Za najboljšo igralko v kategoriji drama sta nominirani še Jessica Chastain (Velika igra) in Michelle Williams (Ves denar sveta).

Med igralci so si v kategoriji drama nominacije prislužili Timothee Chalamet (Pokliči me po svojem imenu), Daniel Day-Lewis (Fantomska nit), Tom Hanks (Zamolčani dokumenti), Gary Oldman (Najtemnejša ura) in Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.).

Plummer nominiran za "Spaceyjevo vlogo"

Štiri nominacije je dobil film Lady Bird, po tri nominacije pa imajo filmi Pokliči me po svojem imenu, Dunkirk, I, Tonya, Največji šovmen in Ves denar sveta. Zadnjemu je nominacijo prinesel tudi Christopher Plummer, za vlogo v kateri je nadomestil Kevina Spaceyja, potem ko so ga producenti in Ridley Scott iz filma umaknili zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju. Plummer, ki prav veliko časa za priprave na vlogo ni imel, je nominiran za najboljšega stranskega igralca.

Igralski presežki malih zaslonov

Filmska veterana Robert de Niro in Nicole Kidman sta nominirana v televizijskih kategorijah. Nicole Kidman je ob Reese Witherspoon nominirana za vlogo v seriji Majhne laži, ki si jo je HBO sprva zamislila kot mini serijo, pod dobrem odzivu pa že napovedala drugo sezono. De Niro je nominiran za najboljšega igralca v filmu The Wizard of Lies, za kipec pa se potegujeta še Jude Law v Mladem papežu in Geoffrey Rush v seriji Genius. Kategorijo zaokrožata Ewan McGregor, ki je nominiran za Farga in Kyle MacLachlan za Twin Peaks.

Nagrade, ki jih podeljuje Združenje tujih dopisnikov Hollywooda, bodo podelili 7. januarja na Beverly Hillsu. Zlati globusi, ki jih podeljujejo od leta 1944 v 14 filmskih in 11 televizijskih kategorijah – letos jih bodo 75. – veljajo za neuradno napoved prestižnejših filmskih nagrad oskar.

Seznam nominirancev:

Najboljša drama:

Pokliči me po svojem imenu

Dunkirk

Oblika vode

Zamolčani dokumenti

Trije plakati pred mestom

Najboljša komedija ali muzikal:

The Disaster Artist

Zbeži!

The Greatest Showman

I, Tonya

Lady Bird

Najboljši režiser:

Guillermo del Toro (Oblika vode)

Martin McDonagh (Trije plakati pred mestom)

Christopher Nolan (Dunkirk)

Ridley Scott (Ves denar sveta)

Steven Spielberg (Zamočlani dokumenti)

Najboljši scenarij:

Oblika vode

Lady Bird

Zamolčani dokumenti

Trije plakati pred mestom

Velika igra

Najboljši animirani film:

The Boss Baby

The Breadwinner

Ferdinand

Coco

Z ljubeznijo, Vincent

Najboljši igralec v drami:

Timothée Chalamet (Pokliči me po svojem imenu)

Daniel Day-Lewis (Fantomska nit)

Tom Hanks (Zamolčani dokumenti)

Gary Oldman (Najtemnejša ura)

Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)

Najboljša igralka v drami:

Jessica Chastain (Velika igra)

Sally Hawkins (oblika vode)

Frances McDormand (Trije plakati pred mestom)

Meryl Streep (Zamolčani dokumenti)

Michelle Williams (Ves denar sveta)

Najboljši igralec v komediji ali muziklu:

Steve Carell (Battle of the Sexes)

Ansel Elgort (Baby Driver)

James Franco (The Disaster Artist)

Hugh Jackman (The Greatest Showman)

Daniel Kaluuya (Zbeži!)

Najboljša igralka v komediji ali muziklu:

Judi Dench (Victoria & Abdul(

Margot Robbie (I, Tonya)

Saoirse Ronan (Lady Bird)

Emma Stone (Battle of the Sexes)

Helen Mirren (The Leisure Seeker)

Najboljša stranska moška vloga v drami:

Willem Dafoe (Projekt Florida)

Armie Hammer (Pokliči me po svojem imenu)

Richard Jenkins (Oblika vode)

Christopher Plummer (Ves denar sveta)

Sam Rockwell (Trije plakati pred mestom)

Najboljša stranska ženska vloga v drami:

Mary J. Blige ( Mudbound)

Hong Chau (Downsizing(

Allison Janney (I, Tonya)

Laurie Metcalf (Lady Bird)

Octavia Spencer (Oblika vode)

Najboljši tujejezični film:

A Fantastic Woman

Najprej so mi ubili očeta

In the Fade

Brez ljubezni

Kvadrat

Najboljša izvirna glasba:

Trije plakati pred mestom

Oblika vode

Fantomska nit

Zamolčani dokumenti

Dunkirk

Najboljša izvirna pesem:

Ferdinand – Home

Mudbound – Mighty River

Coco – Remember Me

The Star – The Star

The Greatest Showman – This Is Me

Najboljša dramska serija:

Krona

Igra prestolov

Deklina zgodba

Stranger Things

To smo mi

Najbolša humoristična serija:

Black-ish

The Marvelous Mrs. Maisel

Master of None

SMILF

Will & Grace



Najbooljša moška televizijska vloga (muzikal/komedija):

Anthony Anderson – Black-ish

Aziz Ansari – Master of None

Kevin Bacon – I Love Dick

William H. Macy – Shameless

Eric McCormack – Will & Grace

Najboljša ženska televizijska vloga (muzikal/komedija):

Pamela Adlon – Better Things

Alison Brie – Glow

Issa Rae – Insecure

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Frankie Shaw – SMILF

Najboljša moška televizisjka vloga (drama):

Sterling K. Brown - To smo mi

Freddie Highmore - Dobri zdravnik

Bob Odenkirk - Pokliči Saula

Liev Schreiber, Ray Donovan

Jason Bateman, Ozark

Najboljša ženska televizijska vloga (drama):

Caitriona Balfe, Outlander

Claire Foy, Krona

Maggie Gyllenhaal, The Deuce

Katherine Langford, 13 Reasons Why

Elisabeth Moss, Deklina zgodba

Najboljša moška vloga (mini serija ali film):

Robert De Niro – The Wizard of Lies

Jude Law – The Young Pope

Kyle MacLachlan – Twin Peaks

Ewan McGregor – Fargo

Geoffrey Rush – Genius

Najboljša ženska vloga (mini serija ali film):

Jessica Biel – The Sinner

Nicole Kidman – Majhne laži

Jessica Lange – Feud: Bette and Joan

Susan Sarandon – Feud: Bette and Joan

Reese Witherspoon – Majhne laži

Najboljša mini serija ali televizijski film:

Majhne laži

Fargo

Feud: Bette and Joan

The Sinner

Top of the Lake: China Girl

M. K.