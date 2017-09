Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Urša Menart je v svojem dokumentarcu kaj pa Mojca? ponudila fascinantno analizo (trpečih) ženskih likov v zgoddovini slovenskega filma. Foto: Vertigo, Željko Stevanić Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nov slovenski celovečerec o "deziluziji preizobraženih milenijcev"

Prvi igrani celovečerec obetavne mlade avtorice

10. september 2017 ob 13:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Ljubljani je v petek padla prva klapa igranega prvenca Ne bom več luzerka režiserke in scenaristke Urše Menart. V filmu se na humoren način ukvarja z družbeno problematiko in dejstvom, da je v zadnjih nekaj letih ogromno mladih, izobraženih in ambicioznih ljudi zapustilo Slovenijo.

Protagonistka filma Ne bom več luzerka je Špela, ki se je trmasto odločila ostati v Ljubljani in se pri 29. letih po spletu nesrečnih okoliščin znajde na kavču svojih razočaranih staršev, osamljena in brez službe, sredi krize, ki se v Sloveniji za mnoge kar noče končati. Odloči se, da bo svoje življenje do naslednjega rojstnega dne obrnila na bolje, toda skupina novih prijateljev ji utegne že tako desetletje predolgo adolescenco samo še podaljšati.

Ne bom več luzerka je "film o deziluziji in o generacijskem prepadu med 'preizobraženimi' milenijci, ki jih nihče ne potrebuje, ter njihovimi starši, ki so imeli za svoje otroke visoka pričakovanja, zdaj pa le nemočno opazujejo, kako jim življenje ne steče, kot bi moralo," pravi Menartova, ki jo slovensko filmsko občinstvo pozna po dokumentarnih filmih Nekoč je bila dežela pridnih in Kaj pa Mojca?, ki se na humoren način ukvarjata z nacionalno identiteto in z odnosom med zgodovino in popkulturo.

V glavnih vlogah filma Ne bom več luzerka, katerega snemanje se bo predvidoma zaključilo 16. oktobra po skupno 27 snemalnih dneh, igrajo Eva Jesenovec, Živa Selan, Jurij Drevenšek, Saša Pavček, Branko Završan, Špela Rozin, Timon Šturbej, Aljaž Jovanović, Matic Lukšič, Tina Potočnik Vrhovnik in Lara Vouk.

Film, ocenjen na 630.000 evrov, je sofinanciral Slovenski filmski center v višini 320.000 evrov. Koproducentski vložek RTV Slovenija znaša 100.000 evrov, filmski studio Viba pa prispeva 135.000 evrov v tehničnih storitvah. Producent filma je produkcijska hiša Vertigo, koproducenta sta NuFrame in 100 d.o.o., ki prispevajo preostali finančni delež, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra.

Menartova je sodelovala tudi pri dveh scenarijih celovečernih filmov režiserja Damjana Kozoleta, in sicer Nočno življenje, kjer je bila sodelavka pri scenariju, in Polsestra, kjer je bila ko-scenaristka. Oba filma sta nastala pod okriljem produkcijske hiše Vertigo.

A. J.