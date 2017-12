Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Režijo nanizanke je prevzel Slobodan Maksimović, ki ga med drugim poznamo po filmih Nika in Hvala za Sunderland. Foto: SOJ RTV SLO/Jure Stušek Življenje sodobne ženske je pravzaprav tema, ki vsaj za televizijsko nadaljevanko ni nekaj novega. In kot že sam naslov pove, gre za ženske, ki so hkrati matere. Materinstvo pa je tista ženska vloga, do katere se vsi - partnerji, prijatelji, sorodniki, sodelavci, šefi, politiki, mediji, literatura - bolj ali manj neposredno opredeljujejo - kako, kdaj, zakaj, na kakšen način in celo kdo ima pravico biti mama, zato je ta tema večno aktualna. Foto: SOJ RTV SLO/Jure Stušek

Novo na TVS: humoristična nanizanka, ki ruši stereotipe o mamah

Klasični format 25-minutne humoristične nanizanke

31. december 2017 ob 14:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zadnja leta niso po nesreči obveljala za "zlato dobo televizije"; skoraj vsak mesec se pojavi kakšna nadaljevanka, katere ogled je praktično obvezen. TV Slovenija se bo revoluciji nocoj pridružila z novo serijo Mame - premiero lahko ujamete, še preden začnete novoletno slavje.

Danes ob 20.00 na TV SLO 1 ne spreglejte prvega dela slovenske nanizanke Mame, ki na svež in duhovit način prikazuje življenje žensk, zlasti zaposlenih sodobnih mam in njihovih zabavnih in manj zabavnih izkušenj z moškimi in otroki.

Materinstvo je večno aktualna tema, o kateri imajo vsi svoja stališča, tudi ljudje, ki niti nimajo vpogleda v vsakdanje življenje žensk. Mame pa niso samo "ženske, ki imajo otroke", temveč tudi bitja s svojimi željami in upanji, vzponi in padci.



V nanizanki so predstavljena življenja petih sodobnih žensk, od katerih samo ena še ni mama, življenja vseh pa zaznamuje tudi prisotnost ali odsotnost moških. Julija (Vesna Pernarčič), Iva (Barbara Medvešček), Tatjana (Vesna Slapar) in Mirjana (Tijana Zinajić) so mame. Spoznale so se že v srednji šoli, celo živijo v isti soseski. Najmlajša v druščini, Maša (Lea Cok), ki nima otrok, je Tatjanina svakinja. Te ženske so najboljše prijateljice in zaveznice; druga drugi naravnost in brez dlake na jeziku povedo, kaj si mislijo o otrocih, o partnerjih, o karierah in dietah.

Razgreta zabava iztiri

V prvem delu jih spoznamo na praznovanju Mašinega tridesetega rojstnega dneva. Zabavo nepričakovano zmoti policist, ki se pojavi na vratih lokala, a razigranih deklet čisto nič ne more ustaviti. Napačno si razlagajo prihod moškega in do njega se posledično tudi vedejo napačno in neprimerno. Zaradi motenja reda in miru pristanejo na policijski postaji, poleg tega jim grozi še civilna tožba policista ...

V nanizanki so poleg ženskih seveda tudi moški liki, Mirjanin brat Miro (Lotos Šparovec), lastnik lokala Angel bar, kjer se ženske srečujejo, Tatjanin mož Klemen (Uroš Smolej), uspešen plastični kirurg, ter Ivin mož Igor (Aljoša Koltak), izumitelj in raziskovalec.

Serijo je idejno zasnovala Ivana Jurković, ki je skupaj z Ireno Svetek in Dušanom Čatrom podpisana pod scenarij. Režijo nanizanke je prevzel Slobodan Maksimović, direktor fotografije je Miloš Srdić, scenografka je Maša Brandstatter, oblikovalka maske Anja Godina, kostumografka Tanja Birgmajer, glasbo pa je prispeval Mitja Vrhovnik Smrekar.

A. J.