Od mrtvih vstaja nanizanka Will in Grace: deset novih delov

Na male zaslone se vračajo že februarja

18. januar 2017 ob 20:51

Los Angeles - MMC RTV SLO

Trend popkulturne nostalgije je zadišal tudi mreži NBC: potrdili so že nekaj časa obstoječe govorice, da se na male ekrane vrača humoristična nanizanka Will in Grace.

Po vzoru nedavnega Netflixovega uspeha z "oživljanjem" serije Midve z mamo se tudi Will in Grace vračata v oklesteni obliki - nova sezona bo imela samo deset delov.

Serija, ki je bila vrsto let stalnica NBC-jevega sporeda, je od leta 1998 naprej spremljala dogodiščine najboljših prijateljev Willa (Eric McCormack) in Grace (Debra Messing); štrene so jima mešali ekscentrični prijatelji, predvsem vehementni Jack (Sean Hayes) in zapita, cinična Karen (Megan Mullally).

Bolj ali manj cela ekipa se vrača v isti postavi

Vsi štirje protagonisti se za televizijsko reprizijo vračajo pred kamere. Nespremenjena je tudi zasedba posadke: izvršna producenta serije bosta njena prvotna avtorja, Max Mutchnick in David Kohan. Na režiserjev stolček se vrača James Burrows, ki je režiral vseh 188 epizod v doslej obstoječih osmih sezonah nanizanke.

"Navdušeni smo, da se ena najinteligentnejših, najduhovitejših in prelomnih komedij v zgodovini NBC-ja vrača," je v izjavi za javnost potrdil direktor zabavnega programa Robert Greenblatt. "To je bila revolucionarna serija na vseh področij od boja za pravice istospolnih pa do političnih komentarjev, ki jih je zamaskirala v brzovlak duhovite popkulture. In zdaj se vrača tja, kamor spada."

Glas LGBT skupnosti

Govorice o potencialni vrnitvi serije so začele krožiti lani, ko je igralska zasedba skupaj posnela oglas, ki je ljudi pozival k udeležbi na predsedniških volitvah. "Z Daveom sva absolutno navdušena nad priložnostjo, da napiševa, o čem Will, Grace, Jack in Karen razmišljajo v letu 2017," je Mutchnick zapisal v svojo izjavo.

"Nebeško je bilo," je Messingova oktobra lani za New York Times povedala o ponovnem snidenju s svojimi nekdanjimi soigralci. "Deset let in pol je minilo, odkar smo bili nazadnje skupaj v isti sobi. Res je bila prava obletnica: imeli smo istega kostumografa, istega režiserja, istega direktorja fotografije."

16 emmyjev

V svojih osmih sezonah je nanizanka Will in Grace nabrala neverjetnih 83 nominacij za emmyje, domov pa v skupnem seštevku odnesla 16 kipcev, tudi igralska priznanja za vse štiri glavne zvzdnike.

