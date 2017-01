Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V več intervjujih je povedala, da se je ekipa na snemanju Hanekejeve Ljubezni trudila vzdrževati razigrano, sproščeno vzdušja, da ustvarjalcev težka tematika filma ne bi preveč tiščala k tlom. Foto: Kolosej Emmanuelle Riva je ena izmed trinajstih francoskih igralk v zgodovini, ki so bile nominirane za oskarja. Foto: AP Po uspehu filma Hiroshima mon amour (1959) je Emmanuelle dobila ogromno ponudb za vloge v ameriških produkcijah, a ker ni govorila jezika, se jim je odpovedala. Foto: IMDb Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odšla je velika dama francoskega filma Emmanuelle Riva

Blestela v pretresljivi drami Ljubezen

28. januar 2017 ob 12:20

Pariz - MMC RTV SLO

V starosti 89 let je po dolgi bolezni v petek umrla velika francoska igralka Emmanuelle Riva. Proslavila se je s filmom Hirošima, ljubezen moja (1959) v režiji Alaina Resnaisa. V jesenskih letih je bila presunljiva v drami Ljubezen (2012) Michaela Hanekeja.

Emmanuelle Riva je bila 26-letno dekle s podeželja, ki se je preselila Pariz, da bi tam uspela kot igralka. Že kmalu je dosegla veliki preboj z vlogo v mojstrovini Hiroshima mon amour, filmu, ki ga je Eric Rohmer oklical za "najpomembnejši film po vojni, prvi moderni primerek zvočnega filma". Hirošima, ljubezen moja je zgodba o francoski igralki na Japonskem, kjer snema film o miru v Hirošimi. Zaplete se v strastno razmerje z japonskim arhitektom. Objeta se pogovarjata o ljubezni, grozotah vojne, atomski bombi in o svoji preteklosti. Film je bil prvi Resnaisev celovečerec, scenarij zanj pa je napisala velika Marguerite Duras.

Kariero je igralka nadgradila s sodelovanji s ključnimi imeni novega francoskega filma, kot so bili Gillo Pontecorvo (Kapo, 1959), Jean-Pierre Melville (Léon Morin, duhovnik, 1961) in Georges Franju (Thérèse Desqueyroux). Ta vloga ji je istega leta prinesla tudi nagrado za najboljšo igralko beneškega festivala.

Mednarodni "preboj" pri 85 letih

Riva je vso kariero ostala zvesta umetniškemu filmu; kasneje je snemala še s Krzysztofom Kieślowskim (Tri barve: Modra, 1993) in Julie Delpy (Skylab). Mednarodni uspeh jo je doletel šele pri 85 letih, z vlogo v Hanekejevi Ljubezni.

V Ljubezni spremljamo vsakdan Georgesa (Jean-Louis Trintignant) in Anne (Emanuelle Riva), upokojenih zakoncev, ki sta bila prej učitelja glasbe. Živita zadovoljno in umirjeno življenje v svojem pariškem stanovanju, predana drug drugemu in svoji strasti do glasbe. Nekega dne Anne zadene kap. Čeprav si opomore, se njeno stanje hitro slabša. Brezpogojna ljubezen starega para se znajde še pred zadnjo, najtežjo preizkušnjo.



Ljubezen je poleg vrste drugih nagrad prejela zlato palmo v Cannesu in oskarja za najboljši tujejezični film. Emanuelle Riva je bila za Ljubezen nagrajena s "francoskim oskarjem", nagrado cezar za glavno žensko vlogo. (Za oskarja je bila nominirana, a ji ga je "speljala" Jennifer Lawrence z vlogo v komediji Za dežjem posije sonce.)

Zvezda stare šole

Igralka je v svoji karieri ustvarila tudi veliko gledaliških vlog. Kljub veliki prepoznavnosti je vedno nastopala le v francoskih produkcijah. V domovini je igralka slovela po svoji zadržanosti in varovanju zasebnosti; tudi o bolezni, ki jo je kasneje vzela, zato nikoli ni javno spregovorila. Prav tako se ni nikoli poročila ali imela otrok - je pa priznavala, da jo je mednarodni uspeh v zrelih letih osrečil.

A. J.