Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ameriški režiser Oliver Stone bo v New Yorku posnel film White lies. Foto: EPA Sorodne novice Oliver Stone v Sarajevu: Vedno se moramo bojevati proti želji po vojaškem rivalstvu Dodaj v

Oliver Stone bo z Beniciom Del Torom posnel White Lies (Bele laži)

Film bodo snemali v New Yorku

15. avgust 2018 ob 18:56

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Ameriški režiser Oliver Stone bo pomladi prihodnje leto v New Yorku snemal film z naslovom White Lies (Bele laži), v katerem bo nastopil igralec Benicio Del Toro.

Del Toro bo upodobil moškega, sicer otroka ločenih staršev, ki zdaj v odraslem življenju s problematičnim sinom ponavlja vzorec, je poročal Hollywood Reporter. Ker se čuti ujetega, se predaja strastem, da bi se osvobodil, a postaja vse bolj izgubljen. Vse se spremeni, ko sreča žensko, ki je njegovo pravo nasprotje. Takrat začne ponovno odkrivati samega sebe. Stone je tudi avtor scenarija.

Stone in Del Toro sta sodelovala že leta 2012 pri filmu Divjaki. Skupna jima je tudi nagrada oskar. Del Toro je oskarja prejel za film Preprodajalci leta 2000, Stone pa se lahko pohvali s tremi zlatimi kipci, in sicer kot scenarist za Polnočni ekspres leta 1978 in kot režiser za Vod smrti leta 1986 in Rojen 4. julija leta 1989.

G. K.