Patriot: naslednja serija, ki je ne gre zgrešiti? Pri Amazonu stavijo na to.

MMC na Berlinskem festivalu iz prve roke izve vse o seriji patriot

7. marec 2017 ob 06:17

Berlin - MMC RTV SLO

Podjetje Amazon je z lanskim decembrom razširilo svoje storitve videa na zahtevo v več kot 200 držav sveta, med njimi tudi v Slovenijo. O njihovem najnovejšem izdelku, seriji Patriot, smo se pogovarjali z glavnima igralcema Michaelom Dormanom in Kurtwoodom Smithom.

Studio Amazon od leta 2013 tudi sam proizvaja svoje filme in TV serije – med njimi sta verjetno najbolj poznani Mozart v džungli in Transparent –, zato so ti izdelki preko njihove spletne strani istočasno kot v ZDA zdaj dosegljivi tudi na našem tržišču. Serija, s katero bodo poskušali izvesti svoj naslednji mednarodni preboj, je vohunsko-komična drama Patriot, ki je izšla minuli teden in jo je podjetje promoviralo na minulem Berlinskem filmskem festivalu. Prav tam sta glavna igralca za MMC podala nekaj misli o igralskem delu pod novimi medijskimi podjetji in o nepričakovanem političnem kontekstu serije.

Dvojno življenje folk kitarista

Glavni lik serije Patriot je John Tavner, mladi obveščevalni agent, ki ga lastni oče pošlje na vohunsko misijo, v kateri mora ob delu za vodovodni industrijski obrat prikrivati svojo pravo identiteto. Tavner se ob tem znajde v vrsti konfliktnih situacij – po eni strani mora s svojimi nasilnimi intervencijami vplivati na izid volitev v Iranu, po drugi pa se tudi sam ubada s post-travmatskim stresom, zaradi katerega svoje travme – in tudi kakšno strogo zaupno informacijo – izpoveduje preko igranja folk glasbe pred nič hudega slutečim občinstvom v lokalnih barih.

»Ta tip definitivno ima neko nediagnosticirano duševno bolezen. Nekaj zagotovo ni v redu z njim,« nam pove 35-letni avstralski igralec Michael Dorman, ki v Patriotu igra glavnega protagonista. »Nenehno mora škoditi drugim in nato hladno odkorakati s prizorišča kot kakšen robot. Šele za tem se mora v sebi soočiti s tem, kar je storil. Konec koncev govorimo o osebi, ki ponoči nikoli ne spi, to pa zato, ker se vse te stvari nabirajo v njem. Prav zato mu glasba predstavlja edini prostor, kamor se lahko zateče.«

Glavni agent v seriji je skozi 10 epizod potretiran na izrazito komičen način, a glavni razlog, zakaj serija deluje, leži v tem, da se gledalec vseskozi poistoveti z njegovimi težavami. »Tavner nas prisili, da sočustvujemo z njim, saj mora vedno zna potegniti najboljše iz slabih odločitev drugih. Gre za lik, ki je močno razdeljen in gledalec ga spremlja, kako se bori sam s sabo, saj se mora venomer pretvarjati, da je nekdo drug. Ves čas je pod izjemnim pritiskom, tako v svojem poklicu kot v zasebnem življenju. Oba svetova nenehno trkata drug ob drugega in zato se vse skupaj pretvori v … sranje, če lahko tako rečem.«

Tudi knjige bi morali prebrati v enem dnevu, a je to redko izvedljivo

Dorman je imel ob sebi na snemanju uveljavljeno igralsko zasedbo, ki jo tvorijo še Terry O'Quinn (Skrivnostni otok), Michael Chernus (Spider-Man) in pa legendarni obraz ameriškega filma Kurtwood Smith (Robocop, Oh, ta sedemdeseta). Prav Smitha smo zaradi njegovih bogatih izkušenj v ameriškem filmu in na televiziji vprašali, če obstaja kakšna razlika pri delu za nova, prebojna produkcijska podjetja, kakršno je Amazon. »Za nas ni bistvene razlike, vse novosti so tu za gledalca, ki mu je zdaj na voljo celotna sezona naenkrat.« Kot pravi, se sam uvršča med bolj starokopitne gledalce. »Sam ne morem gledati cele sezone v enem dnevu, kot danes to počnejo mnogi gledalci. Ustavim se pri dveh ali treh epizodah. Ko smo končali s snemanjem Patriota, so mi poslali vseh 10 epizod in sem jih pogledal v 4 dneh. Izkušnja mi je bila zelo všeč, a sem imel vseeno občutek, da se moram vmes malo nadihati svežega zraka. Priznam pa, da je takšen enkratni ogled verjetno res najboljši način za konzumiranje TV serij, po drugi strani pa je z zadevo podobno kot pri romanu – res je najboljše, če ga preberete celega naenkrat, a je to le redko izvedljivo.«

Kot pravi Smith, sam največjo odliko serije vidi v mešanju žanrov in bolj realističnem pristopu k žanru vohunske drame. »Scenarij za Patriota je zelo svež in edinstven. Zgodba zelo dobro premeša žanre, saj ima različne nivoje suspenza, obenem pa se dogajajo tudi odbite komične stvari, tako da je zabaven in vznemirljiv hkrati.« 73-letni igralec nam še zaupa, da igralci v Patriotu od Amazona niso dobili niti brezplačne naročnine na servis Prime, so jim pa s podjetja v dar dali vsakemu po en pametni zvočnik Echo.

Patriot nepričakovano pristal v drugačni politični klimi

Najbolj zanimiv vidik serije Patriot je ta, da je pilot serije izšel že leta 2015, preostalih 9 delov pa na zaslone prihaja v prvih tednih letošnjega leta. Kurtwood Smith pravi, da tako dolgo obdobje čakanja na snemanje novih epizod za igralce ne prinaša nikakršnih težav. »Človek si rad predstavlja, da je vsaka naslednja epizoda boljša, delo na njej pa lažje. Z vsakim delom si namreč bolj utečen in bolje poznaš sodelavce. Edini problem pri takšnem časovnem razmiku je v tem, da se pogosto zgodi, da veliko denarja vložijo v pilot, potem ko pa začnejo delati na ostalih epizodah, velikokrat začne zmanjkovati denarja. Pa tudi časa je veliko manj. Za pilota ti denimo dajo 4 tedne časa, potem pa samo še 8 dni za vsako epizodo.« Tudi Dornan je kasnejšo vrnitev k seriji videl kot velik blagoslov, ne pa toliko kot oviro. »Zame je to predstavljalo veliko veselje. Najtežja ni vrnitev, ampak čakanje na odgovor, ali bo serija dobila zeleno ali rdečo luč. Če imaš nato priložnost, da se lahko spet vrneš na prizorišče, je to velik dar za igralca.«

Ta relativno velik časovni zamik pa je prinesel še en drug vidik serije. Patriot je namreč v letu 2017 na sceno vstopil v povsem spremenjeno politično klimo v ZDA v primerjavi s tisto v letu 2015. Vendar pa ustvarjalci kljub očitnemu političnemu tonu serije že ob ustvarjanju pilota niso imeli namena neposredno komentirati aktualnih političnih dogodkov. »Zagotovo to nikoli ni bil namen,« pove Smith. »Če bodo ljudje našli kakšne povezave z aktualnimi dogodki, potem super, če ne, pač ne. Mi se serije nismo lotili zato, da bi v svet pošiljali kakršnekoli izjave, temveč samo zaradi zabave.«

Kurtwooda Smitha na ulici še vedno ustavljajo zaradi Robocopa

Letošnji Berlinale je Kurtwoodu Smithu vzbudil nekaj nostalgičnih spominov. Predsednik tekmovalne žirije je bil namreč Paul Verhoeven, ki je Smithu priskrbel najbolj slovito vlogo njegove kariere, tisto negativca Clarenca Boddickerja v Robocopu (1987). Obenem prav letos mineva natanko 30 let od izida te znanstvenofantastične klasike, zato se tako Verhoeven kot Smith nista mogla izogniti vprašanjem o tem vplivnem filmu. »Veseli me, da so danes ljudje navdušeni nad Paulom zaradi filma Ona (Elle), saj v tistem času to ni bilo tako. Ampak sodelovanje pri Robocopu je bila krasna izkušnja, bilo je zelo zabavno. Neverjetno se mi zdi, da me ljudje tudi po 30 letih še vedno tako pogosto sprašujejo o tem filmu. Verjetno je to zato, ker je šlo za enega prvih stripovskih filmov nasploh. Saj ne, da je bil posnet po stripovski predlogi, a bil je narejen v tem slogu. Način, na katerega je Paul uporabil humor in satiro v povezavi z mediji, je bil zelo svež in zato je zdržal pritisk časa.«

Smith nam za konec zaupa še anekdoto iz ozadja nastanka Robocopa. »Paul je negativce v Robocopu osnoval po zgledu nacistov. Imel je tak temačen, zelo evropski pogled na policijo in vlado. Šele kasneje, mnogo po snemanju sem zvedel, da me je za negativca najel samo zato, ker sem ga po svojem videzu spominjal na Heinricha Himmlerja.«

Kot pravita igralca, so bili prvi odzivi studia Amazon na končano serijo Patriot zelo dobri, tako da obstajajo zelo dobre možnosti, da jo bodo podaljšali še v drugo sezono.

Matic Majcen