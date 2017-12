Po tujih novinarjih v Hollywoodu svoje nominacije razkril še igralski ceh

Nagrade SAG podeljujejo od leta 1995

13. december 2017 ob 22:33

Los Angeles - MMC RTV SLO

Potem ko so pred dvema dnevoma razglasili nominacije za zlate globuse, ki jih podeljuje združenje tujih novinarjev v Hollywoodu, je zdaj svoje nominirance razkrilo še cehovsko združenje hollywoodskih igralcev (Screen Actors Guild), ki torej podeljujejo svoje nagrade SAG.

Imena nominirancev za 24. nagrade SAG, ki jih podeljujejo od leta 1995, sta v Pacific Design Centru v Hollywoodu v javnost poslali igralki Olivia Munn in Niecy Nash.

Hollywoodski igralci ovenčajo svoje kolege

Nekako velja, da je v nasprotju z zlatimi globusi pravzaprav ta nagrada najboljši napovedovalec, kdo bo slavil v oskarjevskih igralskih kategorijah. Nagrade SAG pač odlikuje tudi to, da za zmagovalce glasujejo igralci sami, v nasprotju s skupino 90 tujih novinarjev, ki izberejo nominirance za globuse.

Celovečerni film Trije plakati pred mestom si je prislužil štiri nominacije, vključno s tisto za najboljšo igralko v glavni vlogi za Frances McDormand, dvema nominacijama za najboljšega igralca v stranski vlogi za Woodyja Harrelsona in Sama Rockwella ter nominacijo za najboljšo igralsko zasedbo v dramskem filmu. Po številu nominacij mu s tremi sledi Lady Bird, ki se ponaša z nominacijami za najboljšo igralko v glavni vlogi za Saoirse Ronan, za najboljšo igralko v stranski vlogi za Laurie Metcalf in za najboljšo igralsko zasedbo v dramskem filmu.

Big Little Lies, Stranger Things in GLOW so si prislužilie vsaka po štiri nominacije med televizijskimi stvaritvami. Igralski ceh je navdušeno pozdravil novo Netflixovo serijo GLOW, ki ji je namenil nominacije za najboljšo igralsko zasedbo, najboljšo igralko in najboljšega igralca ter za najboljšo kaskadersko ekipo v komični seriji. Stranger Things je nominirana v kategorijah najboljšega igralca in igralko ter najboljšo igralsko ekipo v dramski seriji in za najboljšo kaskadersko ekipo v seriji. HBO-jeva Big Little Lies pa se ponaša s kar štirimi individualnimi nominacijami za igralske dosežke.

Življenjska lovorika za Morgana Freemana

Že zdaj se ve, da bo nagrada za življenjske dosežke šla v roke Morgana Freemana, ki je letos slavil 80 let in do danes sodeloval pri več kot sto filmih, bil petkrat nominiran za oskarja, osvojil pa ga je leta 2005 s stransko vlogo v filmu Million Dollar Baby (Punčka za milijon dolarjev).

Nagrade SAG bodo podelili v nedeljo, 21. januarja, podelitev pa bo prvič vodila 37-letna igralka Kristen Bell. Nominacije po kategorijah si lahko pogledate spodaj.

NOMINACIJE ZA CELOVEČERNE FILME

Najboljši igralec v glavni vlogi:

Timothee Chalamet (Call Me by Your Name)

James Franco (The Disaster Artist)

Daniel Kaluuya (Get Out)

Gary Oldman (Darkest Hour)

Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)

Najboljša igralka v glavni vlogi:

Judi Dench (Victoria & Abdul)

Sally Hawkins (The Shape of Water)

Frances McDormand (Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri)

Margot Robbie, (I, Tonya)

Saoirse Ronan (Lady Bird)

Najboljši igralec v stranski vlogi:

Steve Carell (Battle of the Sexes)

Willem Dafoe (The Florida Project)

Woody Harrelson (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Richard Jenkins (The Shape of Water)

Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Najboljša igralka v stranski vlogi:

Mary J. Blige (Mudbound)

Hong Chau (Downsizing)

Holly Hunter (The Big Sick)

Allison Janney (I, Tonya)

Laurie Metcalf (Lady Bird)

Najboljša igralska zasedba v dramskem filmu:

The Big Sick

Get Out

Lady Bird

Mudbound

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Najboljša kaskaderska ekipa v celovečernem filmu:

Baby Driver

Dunkirk

Logan

Wonder Woman

War for the Planet of the Apes

NOMINACIJE ZA TELEVIZIJSKE NAGRADE

Najboljši igralec v TV-filmu ali miniseriji:

Benedict Cumberbatch (Sherlock)

Jeff Daniels (Godless)

Robert De Niro (The Wizard of Lies)

Geoffrey Rush (Genius)

Alexander Skarsgard (Big Little Lies)

Najboljša igralka v TV-filmu ali miniseriji:

Nicole Kidman (Big Little Lies)

Jessica Lange (Feud: Bette & Joan)

Susan Sarandon (Feud: Bette & Joan)

Reese Witherspoon (Big Little Lies)

Laura Dern (Big Little Lies)

Najboljši igralec v dramski seriji:

Jason Bateman (Ozark)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Peter Dinklage (Game of Thrones)

David Harbour (Stranger Things)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Najboljša igralka v dramski seriji:

Millie Bobby Brown (Stranger Things)

Claire Foy (The Crown)

Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale)

Robin Wright (House of Cards)

Laura Linney (Ozark)

Najboljši igralec v komični seriji:

Anthony Anderson (Black-ish)

Aziz Ansari (Master of None)

Larry David (Curb Your Enthusiasm)

Sean Hayes (Will & Grace)

William H. Macy (Shameless)

Marc Maron (GLOW)

Najboljša igralka v komični seriji:

Uzo Aduba (Orange Is the New Black)

Alison Brie (GLOW)

Jane Fonda (Grace and Frankie)

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Lily Tomlin (Grace and Frankie)

Najboljša igralska zasedba v dramski seriji:

The Crown

Game of Thrones

The Handmaid's Tale

Stranger Things

This Is Us

Najboljša igralska zasedba v komični seriji:

Black-ish

Curb Your Enthusiasm

GLOW

Orange is the New Black

Veep

Najboljša kaskaderska ekipa v seriji:

Game of Thrones

GLOW

Homeland

Stranger Things

The Walking Dead

P. G.