Poklon Mariu Brenti, cineastičnemu notarju vidnega

18. filmski festival Nagrada Darko Bratina

24. november 2017 ob 09:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Letošnji filmski festival Nagrada Darko Bratina. Poklon viziji nagrajuje in v ospredje postavlja režiserja, ki se je s filmskim kritikom, po katerem je priznanje poimenovano, tudi osebno poznal. V središču bo torej delo italijanskega cineasta Maria Brente, ki je z Bratino sodeloval in z njim delil skupno vizijo.

Letošnjega nagrajenca odlikujeta režijska strogost in premišljenost, so zapisali v Kinoateljeju. "Lepota Brentovih del se izraža v rahločutnem zaznavanju stanja stvari. Kot notar vidnega in hkrati znanstvenik nedoumljivega opazuje svet, da bi ga dojel, a nam obenem sporoča, da je tako v filmu kot v življenju resničnost globlja od našega pogleda."

18. festival Nagrada Darko Bratina. Poklon viziji bo v organizaciji goriškega Kinoateljeja potekal v sedmih mestih na slovenski in italijanski strani meje. Od današnjega odprtja do četrtka prihodnji teden bo filmska karavana potovala med Ljubljano, Izolo, Špetrom Slovenov, Vidmom, Novo Gorico, Gorico in Trstom in pri tem v projekcijah in pogovorih odkrivala opus letošnjega prejemnika nagrade, Maria Brente.

Ob 75-letnici rojstva sociologa in filmskega poznavalca Bratine, ki mu je festival posvečen, so želeli poiskati in predstaviti filmskega ustvarjalca, ki je imel stike z njim.

Za uvod Maicol in Učinek Olmi

V Slovenski kinoteki se bo festival začel s projekcijama drame Maicol (1988), za katerega je bil Brenta nagrajen v Cannesu, in dokumentarnega filma Učinek Olmi. Prvi je predmestna eksistencialna drama, ki prikazuje kompleksen odnos samohranilke Anite in njenega 5-letnega sina, Maicola. V drugem Brenta obravnava pristop in delovno metodo Ermanna Olmija k filmu. Na projekciji bo tudi režiser.

Poleg Maicola je Brenta posnel še dva odmevna celovečerna filma - Barnabo gorjan (1994), ki bo predstavljen tako v Izoli kot v Špetru Slovenov, in Črvober (1974). Ta je bil vključen v program mednarodnega filmskega festivala v Benetkah, posvetili pa se mu bodo prihodnjo sredo, na slavnostni večer podelitve nagrade letošnjemu nagrajencu v goriški Hiši filma. V Vidmu in Trstu bodo predvajali dokumentarna dela iz zadnjih let, ki jih je Brenta posnel z režiserko Karine De Villers.

O programu bodo danes podrobneje spregovorili vodja festivala Mateja Zorn, navzoča bosta tudi Mario Brenta in Karine de Villers.

Kinoatelje podeljuje nagrado Darko Bratina. Poklon viziji od leta 1999 v spomin na svojega ustanovitelja Darka Bratino, in sicer filmarjem, ki filme ustvarjajo v prepletenosti estetike, pozornosti do zgodovinskega in družbenega okolja in občutljivosti za medkulturno komunikacijo.

