Poslovil se je brkati hollywoodski zapeljivec Burt Reynolds

Za oskarja je bil nominiran za stransko vlogo v filmu Vroče noči

6. september 2018 ob 21:22

Los Angeles - MMC RTV SLO

V 83. letu starosti je za posledicami srčnega napada umrl Burt Reynolds, ki je igral v filmih, kot so Odrešitev (Deliverance), Smokey in bandit (Smokey and the Bandit) in Vroče noči (Boogie Nights).

V krogu svojcev je umrl v bolnišnici na Floridi, BBC navaja US Weekly. Leta 2010 so igralcu, ki je imel že več let težave s srcem, vstavili srčni spodbujevalnik, kar pa ga ni ustavilo pri njegovem igranju. Trenutno je sodeloval pri filmu Quentina Tarantina o zloglasnem Charlesu Mansonu z naslovom Once Upon A Time in Hollywood.

Igral je v številnih filmih, vendar mu jih je bilo, kot je razkril v svoji drugi avtobiografiji z naslovom Ampak dovolj o meni (But Enough About Me), resnično všeč samo pet, kot svojega najljubšega je navedel Zaporniško dvorišče (The Longest Yard).

Rojen je bil v zvezni državi Michigan, pozneje pa se je preselil na Florido. V mladosti je bil igralec ameriškega nogometa, a sta mu poškodba kolena in kasnejša prometna nesreča, ki je poškodbo še poslabšala, preprečila nadaljnje športno udejstvovanje, zato je presedlal na igranje. Njegov talent za igranje je odkril njegov učitelj angleščine na Palm Beach Junior Collegu Watson B. Duncan III, za katerega je kasneje dejal, da je imel nanj ključen vpliv.

Kmalu je začel redno nastopati na gledaliških odrih in televiziji in se sprva izogibal odhodu v Hollywoodu. Kot je razkril, je bila vzrok za to boleča zavrnitev na prvi avdiciji za vojno romanco Sayonara. "Očitali" so mu, da je preveč podoben Marlonu Brandu, ki je potem dobil vlogo. V Hollywoodu je potem debitiral leta 1961 v filmu Angel Baby. Prelom v njegovi karieri je pomenila Odrešitev, kultni film, v katerem se je kot poslovnež iz Atlante Lewis Medlock s tremi prijatelji med izletom po Georgii znašel v primežu lokalnih nasilnežev.

Številnim uspešnicam v 70. letih in na začetku 80. let je sledilo nekaj manj uspešnih filmov, zato se je vrnil na televizijo. Med letoma 1990 in 1994 je tako igral v humoristični seriji Evening Shade.

Film Vroče noči si nikoli ni ogledal v celoti

Ena izmed njegovih največjih uspešnic je bil film Vroče noči (Boogie Nights) leta 1997, nad katerim pa sam ni bil navdušen. Kot je povedal kasneje, ni maral snemanja filma, ki si ga tudi nikoli ni ogledal v celoti, saj ni maral režiserja Paula Thomasa Andersona. Režiser se mu je tako zameril, da je zavrnil sodelovanje pri filmu Magnolija (Magnolia). Za vlogo režiserja filmov za odrasle Jacka Hornerja v filmu Vroče noči je bil edinkrat nominiran za oskarja, in sicer za stransko moško vlogo. Vloga mu je prinesla zlatega globusa. Sicer je bil za zlati globus nominiran skupno sedemkrat, nagrade pa se je razveselil dvakrat (še za vlogo v seriji Evening Shade).

Zavrnil vlogo Jamesa Bonda in Hana Sola

V 70. letih je zavrnil ponudbo za vlogo tajnega agenta Jamesa Bonda, kasneje pa tudi vlogo Hana Sola in glavno moško vlogo v Čednem dekletu (Pretty Woman), v kateri je potem zaigral Richard Gere.

Med letoma 1963 in 1965 je bil poročen z Judy Carne, njegov zakon z Loni Anderson, s katero sta posvojila sina Quintona, pa je trajal pet let (1988-1993). Med njegovimi spremljevalkami je bila tudi stanovska kolegica Sally Field.

K. T.