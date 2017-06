Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Adam West je bil nekaj časa v igri za vlogo Jamesa Bonda. Obstajal je namreč načrt, da bi agenta 007 s filmom Diamanti so večni (1971) ponovno zagnali kot ameriškega vohuna. West sam je argumentiral, da mora Bond ostati Britanec in se prostovoljno odpovedal vlogi. Foto: Reuters West je Batmana igral, "da bi se mu ljudje smejali". "Ampak če hočeš to doseči, sam nikoli ne smeš misliti, da si smešen. Nadeti si moraš tisto ogrinjalo in misliti, da te ne bo nihče spoznal." Foto: AP Adam West ob prvem televizijskem batmobilu. Foto: Reuters Batman in ...leteči morski pes? Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poslovil se je televizijski Batman Adam West

Ikonična vloga ameriških malih zaslonov

10. junij 2017 ob 19:00

Los Angeles - MMC RTV SLO

Po kratkem boju z levkemijo je umrl igralec Adam West, čigar kariero je do zadnjega dne zaznamovala kultna ekranizacija Batmana iz šestdesetih. Star je bil 88 let.

Adam West se je leta 1966, ko je Američane obnorela nadaljevanka Batman, znašel v srčiki popkulture. Kasneje, ko se je ABC-jeva kultna serija izpela, je bila Westova kariera njena kolateralna škoda; do konca je ostal vkalupljen v specifično vrsto vlog.

"Oče je sebe vedno videl kot Svetlega viteza, skušal je imeti pozitiven učinek na življenja svojih oboževalcev. Bil je in vedno bo ostal naš junak," je v izjavo za javnost ob Westovi smrti zapisala njegova družina. Zapustil je ženo, šest otrok, pet vnukov in dva pravnuka.

Potem, ko dolga leta ni dobil nobene konkretnejše vloge, je igralec našel stalno mesto v ekipi animirane nanizanke Family Guy Setha MacFarlana; glas je posojal županu, ki mu je bilo ime, kakšno naključje, Adam West.

Domač je bil tudi na velikem platnu: ob Paulu Newmanu je nastopil v drami The Young Philadelphians (1959), bil je eden od prvih ljudi na rdečem planetu v Robinson Crusoe on Mars (1964) in posodil svoj glas kratkemu animiranemu filmu Redux Riding Hood (1997), ki je bil nominiran za oskarja.

Vlogo Batmana mu je prinesel kakav

Pozornost producenta načrtovane serije Batman je West pritegnil kot bondovsko šarmantni "kapitan Quik" - v oglasu za Nestlejev kakav. igralec je takrat ravno v Evropi snemal nek špageti vestern, a se je vrnil v ZDA, prebral 20 strani scenarija in "že takrat vedel, da je to vloga, kakršno hočem", kot je leta 2006 povedal v televizijskem intervjuju. Na licu mesta je podpisal pogodbo (njegov edini pogoj je bil, da bo imel vlogo pri izbiri svojega pribočnika, Robina - vlogo je na koncu dobil mladi Burt Ward, karateist brez igralskih izkušenj).

"Za tisko masko je nekaj malo norega"

Njegov pristop k vlogi je bil svojstven (še posebej za naš čas smrtno resnih superjunakov). "Batmana ne moreš igrati na popolnoma resen način, kot možatega poštenjaka; gledalcu je treba vzbuditi občutek, da je za masko še nekaj drugega, kar se hoče prebiti izza maske, da je malo nor, čudaški."

West je Batmana igral, "da bi se mu ljudje smejali". "Ampak če hočeš to doseči, sam nikoli ne smeš misliti, da si smešen. Nadeti si moraš tisto ogrinjalo in misliti, da te ne bo nihče spoznal."

Serija, ki je bila posneta v za tisti čas netipično kričečih barvah, je vpeljala celo vrsto danes kultnih zlikovcev, kot so bili The Riddler (Frank Gorshin), Joker (Cesar Romero), Penguin (Burgess Meredith) in Catwoman (Julie Newmar); v hipu se je prebila na lestvico najbolj gledanih oddaj na televiziji.

Takoj po prvem uspehu je studio Fox pohitel s snemanjem celovečerca, ki so ga v kinematografih predvajali že v letnem premoru med prvo in drugo sezono.

A uspeh ni bil dolgotrajne narave: gledanost je kmalu strmoglavo padla; pomagala ni niti vpeljava lika Batgirl, ki jo je igrala Yvonne Craig. Leta 1968 so nadaljevanko po koncu tretje sezone ukinili.

Prebrodil je temo

Ko je bilo Batmana konec, "sem nekaj časa mislil, da me bo konec ... in za nekaj časa me je tudi bilo," se je leta 2014 spominjal kot gost Comic-Cona. "Ampak potem sem se zavedel, kaj smo s serijo ustvarili: iskriv svet, ki ga imajo ljudje radi. Ozrem se okrog sebe in vidim odrasle - vidim, da ste odrasli z menoj, da verjamete v dogodivščine. Nikoli nisem verjel, da se bo to zgodilo, da bom družbi tako izjemnih ljudi. Neverjetno srečo imam, da še kar vztrajate ob meni."

"Ljudje, ki so najemali, ljudje na čelu studiev so bili dinozavri," je povedal za dokumentarec Starring Adam West (2013). "Mislili so, da se je Batmanu po naključju posrečilo, da ni bilo vpletene nobene ustvarjalnosti, nobenega znanja, nobene umetnosti. Motili so se."

A. J.