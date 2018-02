Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Emma Chambers (1964-2018). Foto: IMDb Od leta 1991 je bila poročena s stanovskim kolegom Ianom Dunnom. Foto: IMDb Sorodne novice Hugh Grant in srečna številka 72 Dodaj v

Poslovila se je Emma Chambers, znana po vlogah v Notting Hillu in Vikarki iz Dibleyja

Britanska televizijska in filmska igralka

25. februar 2018 ob 11:32,

zadnji poseg: 25. februar 2018 ob 14:08

London - MMC RTV SLO

Umrla je britanska igralka Emma Chambers, najbolj znana po vlogah v televizijski humoristični seriji Vikarka iz Dibleyja in v filmu Notting Hill, v katerem je upodobila sestroprotagonista, v vlogi katerega je zaigral Hugh Grant.

V seriji Vikarka iz Dibleyja (The Vicar of Dibley) je Emma Chambers igrala prijetno, vendar prismojeno Alice Tinker. Serija je imela tri sezone po dvajset približno pol ure trajajočih epizod, ki so jih posneli v letih 1994, 1998 in 1999, ob teh pa tudi več posebnih božičnih delov.

Po BBC-jevi anketi iz leta 2004 so dotično serijo razglasili za tretjo najboljšo britansko situacijsko komedijo. Scenarij za serijo, ki jo je ustvaril Richard Curtis, je bil večinoma delo Curtisa in Paula Mayhew-Archerja, zgodba pa je bila napisana za glavno igralko Dawn French, ki je bila tako kot Chambersova rojena v Doncastru v Veliki Britaniji.

V letu 1998 so Emmo Chambers kot najboljšo televizijsko igralko ovenčali z britansko nagrado za komedijo.

Honey, sestra zaljubljenega knjigarnarja

Med produkcijami za veliko platno, v katerih je zaigrala, je zagotovo najbolj znan hollywoodski film Notting Hill iz leta 1999, v katerem poleg že omenjenega Hugha Granta igra še Julia Roberts. Chambersova je upodobila Honey, mlajšo sestro glavnega lika, knjigarnarja Williama Thackerja, zaljubljenega v lik Robertsove, ki je v filmu upodabljala fiktivno slavno hollywoodsko igralko.

Dawn French, nekdanja soigralka Chambersove iz serije Vikarka iz Dibleyja, je ob smrti sodelavke zapisala: "Emma je bila zelo svetla iskrica ter najbolj zvesta in ljubeča prijateljica, kar bi si jo lahko zaželel. Zelo jo bom pogrešala." Hugh Grant jo je opisal kot "toplo osebo" in "sijajno igralko".

Poroka s stanovskim kolegom

Od leta 1991 je bila poročena z britanskim igralcem Ianom Dunnom, s katerim sta živela v Lymingtonu v Hampshiru. Igralka je še januarja v intervjuju za magazin Hitberry opisala svoj zakon kot "krasen".

Agent Emme Chambers, ki se je poslovila pri starosti 53 let, je sporočil, da je igralka umrla v sredo zvečer za posledicami srčne kapi in da jo bodo zelo pogrešali. V izjavi za javnost je zapisal še, da je "ustvarila obilico likov in odličen opus. Mnogim je prinašala radost in smeh".

P. G., foto: IMDb