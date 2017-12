Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prezgodaj je, da bi napletali romantične zgodbe okrog napada, ki je zahteval 130 življenj, se strinjajo Francozi. Foto: Reuters Dodaj v

Prezgodaj za "romantičen" film o napadu na Bataclan

Prisluhnili so jezi gledalcev

31. december 2017 ob 11:33

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francoska javna televizija je predvajanje kontroverznega filma o terorističnem napadu v Bataclanu v Parizu pred dvema letoma preložila, dokler se ne posvetujejo z vsemi skupinami žrtev.

Film z naslovom Ce soir-la (Tista noč) z glavno igralko Sandrine Bonnaire je prvenstveno ljubezenska zgodba: njena protagonista se spoznata na usodno novembrsko noč leta 2015, ko je Pariz zajel val terorističnih napadov, v katerih je umrlo 130 ljudi.

Claire Peltier, partnerica enega izmed ubitih na koncertu ameriške glasbene skupine Eagles od Death Metal v dvorani Bataclan, je le ena izmed številnih Francozov, ki glasno zahtevajo, da je treba ta "škandalozni film odložiti". Dejala je, da je še prezgodaj za ponovitev "takšne boleče" zgodbe.

Spletno peticijo proti predvajanju filma na pobudo Peltierjeve je v mesecu dni podpisalo okoli 36.000 ljudi; danes je teh podpisov že več kot 42 tisoč. "Za svoje žalovanje potrebujemo tišino, zadržanost, dostojanstvo in spoštovanje, ne pa romantičnih zgodbic, s katerimi si skuša televizija dvigovati gledanost," je med drugim zapisano v peticiji.

Film so sicer dokončali na začetku decembra, toda francoska televizija France 2 je v četrtek sporočila, da so "projekt zadržali". Dokončna usoda filma tako še ni odločena, vodilni ljudje postaje pa ga menda sploh še niso videli.

Neprimerna uporaba tragedije za "kuliso"?

Film so predtem oglaševali kot "veliko ljubezensko zgodbo" o romanci med žensko, ki živi tik ob dvorani Bataclan, ter mimoidočim moškim; oba se znajdeta v vihri napada in skušata po najboljših močeh pomagati paničnim obiskovalcem koncerta. Pozneje, ko preživeli poiščejo svoje dobrotnike, se njuni poti znova križata in se zaljubita. Film sicer ne bi skušal prikazati krvavih dogodkov v dvorani.

Arthur Dénouveaux, ki je na čelu zveze žrtev napada Life for Paris, je za tiskovno agencijo AFP v povezavi z dilemo okrog predvajanja povedal: "Čeprav nismo javno prosili za cenzuro filma, smo veseli, da sta zmagala zadržanost in preudarnost." Vloga njihove organizacije pač ni, da bi cenzurirali, je še poudaril.

A. J.