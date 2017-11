Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Če bi Narges sledila svojemu rojaku Asgharju Farhadiju, ki je oskarja za najboljši tujejezični film osvojil že dvakrat (v letih 2012 in 2016), bi to zanjo pomenilo priznanje njenemu boju proti seksizmu - seksizmu v njeni industriji, pa tudi v širši družbi. Foto: Reuters Narges Abyar je avtorica filma Nafas (Dih), zgodbe o deklici Bahar, ki je na lastni koži doživela vse spremebe in prehodna obdobja, skozi katera je šel Iran po revoluciji leta 1979 in začetku iransko-iraške vojne leto kasneje. Foto: IMDb "Situacija se je za ženske v iranu malce izboljšala," ocenjuje režiserka. "Ampak pričakovala sem napredek na več področjih." Foto: Reuters Dodaj v

Prva iranska oskarjevska kandidatka in poziv Trumpu

Iran se za tujejezičnega oskarja poteguje z dramo Dih

2. november 2017 ob 20:21

Prva iranska kandidatka za oskarja za najboljšo režijo je ameriškega predsednika Donalda Trumpa javno pozvala, naj si ogleda njen film. Zanima jo, ali bi pogled na to, kako običajni Iranci doživljajo vojno in revolucijo, morda spremenilo predsednikova stališča o tej deželi.

Predsednik Trump je namreč iran oklical za "teroristično deželo" zaradi njene vpletenosti v konflikte na Bližnjem Vzhodu, zasmehoval pa je tudi mednarodni dogovor, ki bi v zameno za omejitev domnevnega jedrskega programa ukinil sankcije proti Iranu.

Narges Abyar je avtorica filma Nafas (Dih), zgodbe o deklici Bahar, ki je na lastni koži doživela vse spremebe in prehodna obdobja, skozi katera je šel Iran po revoluciji leta 1979 in začetku iransko-iraške vojne leto kasneje.

Bahar najbolj skrbi zdravje njenega očeta, ki trpi za kronično astmo, obenem pa sam vzgaja štiri otroke; deklica kar naprej preverja, če oče še diha - od tod tudi naslov filma. baharina globoko verna babica je daleč od stereotipnega lika dobrodušne babice: našo junakinjo kaznuje, kadar noče v koransko šolo.

To, da je film uradni iranski kandidat za tujejezičnega oskarja , je razjezilo številne ultrakonzervativce iranskega establišmenta. Iransko-iraška vojna je v njihovih očeh "sveta obramba", film, ki prikazuje njene hude posledice, pa zato protiislamski.

"Tri tisoč iranskih otrok je bilo ubitih v vojni. Zakaj tega ne bi smela pokazati?," se sprašuje Narges Abyar. "Moj film je poziv k miru". Prav tako bi lahko bil koristen za ameriško družbo, je prepričana: "Razumeli bi, da Iranci niso teroristi, pa čeprav nekateri politiki to trdijo. (...) Trump grozi Iranu... Kaj si bo mislil, če bo videl Dih? Bo še naprej uporabljal jezik groženj?"

"Želim si, da bi bila fant"

Protivojno sporočilo filma gre z roko v roki z razmislekom o tem, kaj v Iranu pomeni biti ženska. "Za Bahar sem se odločila, ker bi rada, da bi svet razumel, s kakšnimi ovirami se mora soočiti dekle v iranu ... Pri določeni starosti so ji celo prepovedali, da bi se igrala s svojim bratrancem. V filmu reče tudi, da si želi, da bi bila fant."

"Navzven je morda videti, kot da je to vpliv establišmenta ali religije, pa ni. To je cela kultura ... v Iranu tudi številne ženske verjamejo, da so moški bolj sposobni od žensk in da je prav, da imajo manj pravic od njih."

Če bi Narges sledila svojemu rojaku Asgharju Farhadiju, ki je oskarja za najboljši tujejezični film osvojil že dvakrat (v letih 2012 in 2016), bi to zanjo pomenilo priznanje njenemu boju proti seksizmu - seksizmu v njeni industriji, pa tudi v širši družbi. "V Iranu, tako kot tudi v številnih drugih deželah, so ženske prezirane in veljajo za drugorazredne državljane. Če hočeš kot ženska uspeti in spraviti svoje ideje v javnost, se moraš za to boriti."

Ženske v Iranu so statistično med najvišje izobraženimi na Bližnjem vzhodu in smejo (vsaj v teoriji) opravljati skoraj vsa dela. Toda po zakonu imajo vseeno manj pravic kot moški, med drugim na področju dedovanja, ločitve in skrbništva nad otroci, prav tako pa morajo upoštevati omejitve v zvezi z oblačenjem in potovanji.

Abyarjeva priznava, da je pričakovala več od pragmatičnega predsednika Hasana Rouhanija, ki svojo zmago na volitvah (v letih 2013 in 2017) v veliki meri dolguje ženskam, ki so jih navdušile njegove obljube družbene in kulturne liberalizacije. "Situacija se je za ženske v iranu malce izboljšala," ocenjuje. "Ampak pričakovala sem napredek na več področjih."

A. J.