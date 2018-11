Revija MovieMaker: Najboljša gravž in groza sta na Grossmannovem festivalu

Uvrstili so ga med 30 najboljših žanrskih festivalov na svetu

13. november 2018 ob 16:22

Ljutomer - MMC RTV SLO, STA

Grossmannov festival fantastičnega filma in vina v Ljutomeru je dobil priznanje neodvisne filmske revije MovieMaker, ki ga je uvrstila med 30 najboljših žanrskih festivalov na svetu.

S tem se je znašel v družbi večjih festivalov, kot so Fantasia v Kanadi, Fantastic Fest v Austinu, Midnight Madness v Torontu, Sitges v Španiji in Frightfest v Londonu.

Kot so sporočili iz Ljutomera, je strokovna žirija revije MovieMaker Magazine med 30 najboljših žanrskih festivalov iz Evrope uvrstila le sedem tovrstnih prireditev. Najboljše so izbirali na podlagi filmskih programov in gostov ter spremljevalnih dogodkov, ki postajajo čedalje pomembnejši dejavniki pri organizaciji festivala.

Najzvestejše in kritično občinstvo

"Ob tem moramo upoštevati, da je rast števila filmskih festivalov na svetovni ravni izjemna in med njimi daleč prednjačijo ravno žanrski festivali, ki imajo tudi najbolj zvesto in kritično občinstvo," so zapisali na ljutomerskem festivalu.

Da konkurenca postaja vse večja, se programskemu direktorju Grossmannovega festivala Tomažu Horvatu zdi na mestu. Ob tem je uvrstitev njihovega "butičnega festivala" med 30 najboljših žanrskih festivalov na svetu po njegovem mnenju še toliko večji uspeh, "še zlasti glede na pogoje", pod katerimi ga organizirajo.

Že začeli priprave na prihodnji, 15. festival

V Ljutomeru so sicer že začeli priprave na prihodnji, 15. festival, ki bo potekal julija prihodnje leto. Kot so napovedali, bodo tudi filmski razpisi tokrat odprti prej kot običajno.

Letos je Grossmannov festival, ki združuje filme z vinom, oboje pa je ob koncu tudi nagrajeno, v filmskem delu ponudil 29 celovečernih igranih, deset dokumentarnih in 53 kratkih filmov iz 29 držav.

N. Š.