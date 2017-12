Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Po gladini se prek zgodbe o dveh mladih fantih in njunem odnosu poglablja v posameznikovo soočanje z virusom HIV. Foto: SFC Film 120 utripov na minuto režiserja Robina Campilla očrta nedavno preteklost začetka širjenja virusa HIV in epidemije smrti, povezane z aidsom, ki je brutalno zadela gejevsko populacijo. Foto: IMDb Zgodba filma o pevki Chaveli Vargas je izhaja iz intervjuja, posnetega leta 1991, dobih dvajset let pred njeno smrtjo. Foto: Festival LGBT filma Dodaj v

Rožnati zmaj filmu 120 utripov na minuto, med kratkimi najboljši Po gladini

Danes lahko ujamete zadnje projekcije festivala

3. december 2017 ob 12:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Letošnja žirija festivala LGBT filma je na sklepni slovesnosti dogodka nagradila francoski film 120 utripov na minuto. Občinstvo je najbolj prepričal mehiški dokumentarec Chavela, med slovenskimi kratkimi filmi pa je slavil Po gladini.

Festivalska žirija je letošnjo nagrado rožnati zmaj namenila francoskemu filmu o aids aktivizmu z začetka devetdesetih let 20. stoletja, 120 utripov na minuto režiserja Robina Campilla, ki je ob tej priložnosti tudi obiskal Ljubljano. Film, ki ga je imelo slovensko občinstvo premierno možnost videti na nedavnem na mednarodnem filmskem festivalu Liffe, ima za seboj več nagrad, med drugim priznanje iz Cannesa. Film bo kmalu prišel tudi na redni spored kinemetaografov.

Rožnati zmaj za najboljši slovenski kratki film

Nagrado občinstva si je zelo tesno prislužil mehiški dokumentarec Chavela o mehiški pevki Chaveli Vargas, poznani po žanru rancheras. Njene lezbične ljubezenske afere in pijanske eskapade niso bile skrivnost, a vedno znova je prepričala s svojim glasom in karizmo, med drugim režiserja Pedra Almodovarja.

Tudi nagrajeni kratki film režiserja Blaža Slane Po gladini se ukvarja s temo aidsa, točneje posameznikovim soočenjem z virusom HIV. "V filmu smo želeli resno temo predstaviti na gledljiv, provokativen in ne preveč turoben način, ki pritegne," je o filmu, ki se je letos predstavil že na Festivalu slovenskega filma, dejal režiser. Pred nedavnim so film videli na festivalu LesGaiCineMad v Madridu in Serile Filmului Gay International Film Festival v Cluju, kjer je bil zelo dobro sprejet, saj se bo v prihodnje na povabilo organizatorjev predvajal še na drugih festivalih po Španiji, Franciji in Avstraliji. V filmu ihrajo Dario Nožič Serini, Rok Roudi, Anja Drnovšek, Rok Kravanja, Andraž Jug, Miha Možina, Peter Frankl in Rok Žurbi.

Letošnji festival, ki se bo sklenil danes, je skupaj ponudil 23 dolgih in 13 kratkih tematsko zelo raznolikih filmov.

