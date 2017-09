Rudar je slovenski kandidat za nominacijo za tujejezičnega oskarja

Film Hanne Slak je te dni na 20. FSF-ju prejel tri vesne

19. september 2017 ob 12:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred dnevi z vesnami za najboljšo režijo, najboljšo moško vlogo in najboljšo montažo na Festivalu slovenskega filma ovenčani film Hanne Slak, naslovljen Rudar, je letošnji slovenski kandidat za nominacijo za tujejezičnega oskarja.

Kot omenjeno, je igrani celovečerec Rudar, ki je nastal v produkciji Nukleus filma in koproducent katerega je tudi RTV Slovenija, na 20. Festivalu slovenskega filma v Portorožu na nedeljski podelitvi nagrad prejel tri vesne. In sicer so Hanno Slak, ki je tudi avtorica scenarija, nagradili za režijo, Leona Lučeva za najboljšo moško vlogo ter Slakovo in Vladimirja Gojuna za montažo.

Po resnični zgodbi zasavskega rudarja

Dobrih sto minut trajajoči film so navdihnili resnični dogodki zasavskega rudarja Mehmedalije Alića. Posnet je namreč po njegovi romaneskni avtobiografiji Nihče, izdani leta 2013 pri Cankarjevi založbi, v kateri sledimo pretresljivi zgodbi rudarja, ki se bori za dostojen pokop žrtev povojnih pobojev. Alić je od predsednika republike Boruta Pahorja v letu 2014 prejel medaljo za častno dejanje sodelovanja pri izkopavanju posmrtnih ostankov v rovu sv. Barbare v Hudi Jami.

Kako sprejeti nesprejemljivo

"Ko sem prvič slišala za odkritja v Hudi jami, sem bila šokirana in prizadeta, a do Alićeve izpovedi te zgodbe nisem slišala na način, ki bi mi pomagal soočiti se z njo, sprejeti nesprejemljivo in narediti korak naprej. Vedno so bile prisotne primesi političnega in zgodovinskega manipuliranja, ki ga prek svojega dela hitro začutim. Nihče ni govoril pristne, inertne resnice. In moja prizadetost je ostajala; občutek, da nekdo nekaj groznega še vedno skriva /…/. Ostajala je tesnoba. Ko pa sem slišala Mehmedalijevo zgodbo, je bilo povsem drugače. Ta človek se ni bal resnici preprosto pogledati v oči. Govoril je resnico. Svojo resnico, toda neizkrivljeno resnico. In nenadoma tesnobe ni bilo več in ni bilo več strahu. Na ta način želim zgodbo povedati naprej," je povedala avtorica filma Hanna Slak.

Kratka vsebina filma Rudar

Bosanski priseljenec, doma iz Srebrenice, že dolga leta službuje v zasavskem rudniku, ki je zdaj naprodaj. Uprava odpušča delavce in zapira neaktivne rove, Aliji pa zaupa nenavadno nalogo: raziskati mora rov, ki je zaprt že od konca druge svetovne vojne, in čimprej napisati poročilo, da v njem ni ničesar. Alija v zapuščenem rovu kmalu naleti na zid. Direktor rudnika mu da jasno vedeti, da pričakuje poročilo, da je rov prazen, toda Aliji ne dajo miru govorice okoliških prebivalcev, da so v rovu zakopane žrtve povojnih čistk. Odločen, da se bo ne glede na posledice dokopal do resnice, nadaljuje z delom. Z zgodovinskimi demoni te dežele nima nobene osebne povezave, a nekoč, v nekem drugem peklenskem breznu nekdanje skupne domovine, je tudi sam izgubil svoje bližnje, in jih še do danes ni našel …



Glavni igralec Leon Lučev je o Alićevi zgodbi dejal: "Mehmedalija je zame navdih. Zaprl mi je usta. Poslušal sem ga in opazoval. Je človek, ki ga sovražijo prav vsi sistemi. Zato, ker je za ceno svojega življenja pripravljen iti do konca. Vedno in povsod. Pogumen je, skoraj nemogoče ga je ustaviti. Deset takih ljudi bi lahko spremenilo svet. /…/ Ko sem prebral scenarij, sem vedel, da je to to. V njem sem se prepoznal. V njem sem prepoznal nas vse. To je, povedano preprosto, naša zgodba. Tudi sam imam na Hrvaškem za seboj bolečo vojno izkušnjo. Ta čas me je zaznamoval. Vse nas je. Ključno je, da ljudje izvedo resnico. In Mehmedalijeva zgodba je resnica. Nič več in nič manj."

Prepričljive upodobitve protagonistov

Žirija je o filmu med drugim zapisala, da so glavni in stranski liki izrisani jasno in se gledalec vanje z lahkoto vživi. Izvrstna, večplastna igra Leona Lučeva, ki upodablja glavnega protagonista Alija, nas vodi globoko skozi njegova prepričanja in spoznanja ter naredi svoj lik izjemno prepričljiv. Nemirni Alija, ki ga ne prenese noben sistem, Alija, ki je pogumen in pripravljen iti do konca, tudi za ceno svojega življenja. Tudi igra Marine Redžepović, ki upodablja Alijevo ženo, gledalca pritegne in prepriča brez velikih besed. Poleg Lučeva in Redžepovićeve igrajo še Zala Đurić Ribič, Tin Marn, Boris Cavazza, Nikolaj Burger, Jure Henigman in Boris Petkovič.

Strokovno žirijo, ki je odločitev sprejela soglasno, so sestavljali producent in scenarist Boštjan Virc, kolorist Jure Teržan, producent Matija Šturm, producentka Marina Gumzi, režiser in scenarist Jurij Gruden, scenografinja Nataša Rogelj, direktor fotografije Miha Tozon ter publicist, kritik in urednik Matevž Jerman.

Napovednik filma Rudar, ki bo v kinodvoranah po Sloveniji na ogled od 28. septembra, si lahko pogledate spodaj.