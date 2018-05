Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 21 glasov Ocenite to novico! Salma Hayek zagovarja idejo, da je boj za enakopravnost naloga obeh spolov in ne samo tistega v diskriminiranem položaju. Foto: Reuters V soboto se je na rdeči preprogi zbralo 82 žensk iz filmske industrije, med njimi Cate Blanchett, Ava DuVernay in Jane Fonda. V tišini so protestirale proti preslabi zastopanosti režiserk v tekmovalnem sporedu (v vsej zgodovini festivala se je za zlato palmo potegovalo samo 82 žensk in 1.688 moških). Foto: Reuters Ne pozabimo, da je canski festival tisti, ki tradicionalno zahteva, naj povabljenke na rdeči preprogi nosijo visoke pete. Kristen Stewart se je letos na dnu stopnic sezula in tako pokazala, kaj si misli o takšnih zapovedih. Foto: AP Sorodne novice Protestnica Cate Blanchett: zlato palmo doslej podelili 71 režiserjem in dvema režiserkama Na festivalu v Cannesu tudi telefonska linija za žrtve spolnih zlorab Dodaj v

Salma Hayek: Čas je, da začnejo moški sprejemati nižje honorarje

Cannes se letos ne izogiba perečemu vprašanju neenakosti

15. maj 2018 ob 14:37

Cannes - MMC RTV SLO

Canski filmski festival, vsakoletni eksces zvezdnikov, filmov in blišča, letos preveva uporniško vzdušje. Za najnovejšo revolucionarno gesto je poskrbela Salma Hayek: trdi, da bi moški igralci morali sprejemati nižje honorarje, če zares stremijo k plačni enakosti med spoloma.

Mehiška igralka, ki se je v zadnjih mesecih izkazala za eno najglasnejših podpornic iniciative #MeToo in kampanje Time's Up, je prepričana, da bi morali tudi igralci sprejeti določene žrtve oz. odrekanja.

"Niso samo producenti tisti, ki morajo ukrepati, če hočemo premostiti plačni prepad," opozarja. "Tudi igralci morajo. Čas se je iztekel. Dolgo vam je šlo super, zdaj pa je čas, da ste radodarni še do igralk," je izjavila na okrogli mizi Women in Motion (Ženske v gibanju).

"Če igralci zahtevajo tako prenapihnjene honorarje, ne bo za igralke ostalo nič. Če je proračun filma deset milijonov dolarjev, mora igralec razumeti, da ne bomo dosegli plačne enakosti, če bo on zase zahteval 9,7 milijona dolarjev. Edina alternativa je, da črtajo cel film." S samozavestjo igralke, ki ji ni treba skrbeti za delo, je dodala: "Zaradi teh besed me bodo sovražili ... Upam, da bom lahko še kdaj delala."

Stvari se počasi spreminjajo

Salma Hayek je že pred časom razkrila, da ji je Harvey Weinstein na snemanju biografske drame Frida grozil, da ji bo dal polomiti kolena, ker se ni hotela ukloniti njegovemu osvajanju. Sama danes opaža, da se stvari v Hollywoodu dejansko spreminjajo: v času po padcu Weinsteina ji je uspelo prodati več idej za filme o ženskah, za katere prej deset let ni mogla navdušiti nikogar. "Moške je groza. Plenilci se skrivajo. Atmosfero lahko kar čutiš."

Hayekova seveda ni edina, ki je povzdignila glas. V soboto se je na rdeči preprogi zbralo 82 žensk iz filmske industrije, med njimi Cate Blanchett, Ava DuVernay in Jane Fonda. V tišini so protestirale proti preslabi zastopanosti režiserk v tekmovalnem sporedu (v vsej zgodovini festivala se je za zlato palmo potegovalo samo 82 žensk in več kot tisoč moških).

Skupina protestnic, v kateri sta bili tudi Kristen Stewart in režiserka Patty Jenkins, se je ustavila na sredi stopnic v glavno festivalsko palačo in tako ponazorila ovirano napredovanje žensk v filmski industriji. "Tukaj nas je 82 žensk, kolikor znaša število režiserk, ki so se sprehodile po teh stopnicah od prve prireditve tega filmskega festivala leta 1946. V enakem obdobju se je po teh istih stopnicah povzpelo 1.688 režiserjev," je v govoru poudarila Blanchettova. "Prestižno zlato palmo so podelili 71 režiserjem in le dvema režiserkama."

Kar naenkrat vsi hočejo ženske v ekipah

Dolgo zatirani glasovi žensk v filmski industriji kar naenkrat pridobivajo veljavo, opaža Hayekova – v ZDA je trenutno menda težko najeti znano scenaristko ali režiserko, saj se studii tepejo zanje, da bi tako ujeli korak z razpoloženjem javnosti. Vseeno pa bo po njenih besedah "plačna neenakost trajala še nekaj časa ... Ker ti še vedno hočejo ponuditi izkoriščevalski honorar, kakršni so bili do zdaj".

"Prej bi se morale razjeziti. Prej bi morale stopiti skupaj – šele to je zaleglo," ugotavlja igralka, ki je bila za Frido nominirana za oskarja.

Igralka je prepričana, da se moški ne bi smeli bati sprememb v razmerjih moči v Hollywoodu. "Za moške je trenutno zelo vznemirljivo obdobje. Priložnost imajo, da na novo premislijo, kaj pomeni biti moški, kar s seboj prinese ogromno svobode. Ogromno čudovitih, miroljubnih moških so zatirali nasilneži, ki mislijo, da je identiteta moškega vezana na nasilje. Številni moški so zaradi tega trpeli ali pa so se morali prilagoditi, čeprav niso hoteli biti taki."

