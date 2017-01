Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Claire Danes s soprogom Hughom Dancyjem in njunim petletnim sinom Cyrusom živi v newyorški soseski West Village in za novo sezono Domovine ni želela odpotovati dlje od Brooklyna. Foto: Reuters Rupert Friend, F. Murray Abraham in Mandy Patinkin (na fotografiji) ostajajo del igralske zasedbe. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Šesta sezona Domovine: Carrie pri Claire v New Yorku

Vse bolj oddaljena od Cie

Domovina se v šesti sezoni vrača na ameriška tla, natančneje v New York. Za ZDA so ravno predsedniške volitve, podobno kot v resničnosti.

A, kot pišejo pri Guardianu, tokrat lokacija snemanja nima veliko zveze z dejanskimi terorističnimi grožnjami - ustvarjalec Alex Gansa in producenti se vsako leto srečajo s strokovnjaki za varnost v Washingtonu, da dobijo občutek, kaj se dogaja v svetu - temveč s tem, da si je želela Claire Danes, glavna zvezdnica Domovine, več časa preživeti v svoji domovini.

Potem ko so posamezne sezone snemali na različnih lokacijah, tudi v Pakistanu in nazadnje v Berlinu, so v veliko jabolko zagriznili prvič. Prav tam namreč z družino živi Danesova in očitno se zdi producentom tako nepogrešljiv adut, da so bili pripravljeni vse preostale sestavine iz recepta za TV-uspešnico prilagoditi njej.

Brez "turističnih" posnetkov

Menda so se morali precej potruditi, da bi iz New Yorka ustvarili pravo okolje za serijo, ki prave povezave z Washingtonom niti nima več, saj Carrie Mathison ne dela več za Cio. Na roko jim je šlo (žal) kaotično stanje tako na domačih tleh kot v svetu, pa tudi dejstvo, da so ZDA dobile novega predsednika (in ne predsednico, tu so se ustvarjalci serije malce zmotili).

Šesta sezona - premiera prvega dela je bila v nedeljo - se začne pol leta po dogodkih iz prejšnje v Berlinu (kjer se je dejansko pred kratkim zgodil teroristični napad, kot je napovedovala serija). V ZDA so se ravno odvile predsedniške volitve in v nasprotju z resničnostjo jih je dobila ženska. Carrie živi in dela v Brooklynu, kjer zagotavlja pravno pomoč po krivem obtoženim muslimanom, in prav tam se odvija več epizod. Gansa in ekipa niti niso želeli v središče postavljati newyorških znamenitosti v slogu nebotičnika Empire State Building ali Pete avenije, ampak so v ospredju druga okrožja, mestna panorama pa je bolj v ozadju, kot neke vrste simbol nedosegljivosti ameriškega sna.

Namenoma so se ognili scenariju terorističnega napada na domačih tleh, ampak so se želeli tematike domovinske varnosti lotiti na drugačen, bolj poglobljen način. Hkrati se lik Carrie razvija v smer, s katero se vse bolj oddaljuje od Cie, kjer smo jo srečali na začetku serije, ki jo bodo pri hiši Showtime snemali vsaj še dve sezoni. Obljubljajo, da vsakič na drugem prizorišču, tako da New York ne bo njihova zadnja postojanka.

A. K.