Slovenska kinoteka: poklon Ingmarju Bergmanu, Milošu Formanu in skok v leto 1968

Misliti film, onstran vsakršnih zahtev trga, okusa, predvidevanj in pričakovanj

5. september 2018 ob 17:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska kinoteka del nove sezone posveča enemu največjih cineastov vseh časov – sto let mineva od rojstva Ingmarja Bergmana in njegov opus bodo osvetlili z obsežno retrospektivo. Dela švedskega režiserja bodo prišla na vrsto proti koncu meseca, že v naslednjih dneh pa lahko ujamete d-day: dan za dokumentarce in gostovanje Davida Gotharda, ki bo med drugim spregovoril o svojem sodelovanju z velikim Andrejem Tarkovskim.

Dan za dokumentarce bo prišel na vrsto že jutri, ko se bo potekala predpremiera filma Aleksandra slovenskega režiserja Vida Hajnška. Dokumentarnemu portretu argentinske pisateljice Alejandre Laurenich bo sledil pogovor s protagonistko filma. David Gothard, v osemdesetih letih 20. stoletja pomemben akter na kulturni sceni, prihaja v Ljubljano v petek, z njim pa se bodo pogovarjali pred projekcijo filma Žrtvovanje (1986) Andreja Tarkovskega.

Sezono so letos povezali s sloganom Misliti film, onstran vsakršnih zahtev trga, okusa, predvidevanj in pričakovanj, v njej pa kinoteka nadaljuje programske stalnice. Prav tako bo še naprej nudila prostor stanovskim društvom in nekaterim festivalom.

Najpomembnejši Bergmanovi filmi

Velika retrospektiva ob 100-letnici Bergmanovega rojstva se bo začela 20. septembra in potekala do 21. oktobra. Po besedah vodje programskega oddelka Igorja Prassla, bodo predvajali 14 celovečernih filmov, tri dokumentarce, kratek film in program Bergmanovih reklamnih filmov, retrospektivo pa bo pospremila tudi priložnostna razstava v dvorani in kavarni Slovenske kinoteke. Poudaril je, da bo retrospektiva vključevala vse najpomembnejše Bergmanove filme, od filma Deviški vrelec pa do Fanny in Aleksander in njegovega zadnjega televizijskega filma Sarabanda.

Restavrirani Stari zakon ob glasbeni spremljavi v živo

Septembra se bodo v Slovenski kinoteki spomnili še enega pomembnega režiserja, pa tudi producenta in scenarista Miloša Formana, ki je letos zapustil filmski svet. Posvetili mu bodo cikel In memoriam. V programskem sklopu Kino uho bodo na začetku oktobra predstavili digitalizirano in restavrirano kopijo nemškega filma Stari zakon iz leta 1923. Projekcijo bosta na klavirju v živo pospremila avtorja nove glasbe Donald Sosin in Alicia Svigas.

Štiri oktobrske dneve bodo namenili sodobnemu nemškemu filmu. Sklop organizirajo z Goethejevim inštitutom iz Ljubljane. V Kinu integral pa bo na začetku oktobra z izborom sodobnih eksperimentalnih filmov gostoval zagrebški Festival eksperimentalnega filma in videa 25 FPS.

Tinta s poklonom Mikiju Mustru, Animateka Zlatku Boureku

V sodelovanju s Kinoateljejem Gorica bodo oktobra v sklopu nagrade Darko Bratina gostili kanadsko-švicarskega avtorja Petra Mettlerja, predstavili pa bodo tudi starosto zamejskih filmskih ljubiteljev Aljošo Žerjala. Gostili bodo še festival stripa Tinta, ki se bo poklonil letos umrli starosti slovenskega stripa Mikiju Mustru, festival Animateka pa se bo poklonil pomembnemu avtorju zagrebške šole animiranega filma Zlatku Boureku.

Osvetljevanje filma

Lani so programskim stalnicam dodali novo – Nova svetloba, v kateri bodo jeseni po besedah Nadje Šičarov iz arhivskega oddelka prikazali filme Diamantne noči (1964) Jana Nemca, že omenjeni nemški film Stari zakon in Fassbinderjev film Grešni kozel (1969).

Iz uporniškega 1968 v današnji čas

Jesenska filmska šola bo posvečena letu 1968 in bo nosila naslov Podoba-upor: Militantni dokumentarec na bojiščih maja '68. Ponudila bo retrospektivo z naslovom 1968 – leto, ki je zaznamovalo film in pretreslo svet. Kot je poudaril vodja raziskovalno-založniškega oddelka Andrej Šprah njihova tendenca ni nostalgičen pogled na preteklost, ampak poskus vpogleda v zdajšnje stanje na področju politične kinematografije. Predavatelji na simpoziju bodo večinoma iz Velike Britanije in Francije, ob njih bo sodelovalo še nekaj mednarodnih figur, ki sicer živijo na Zahodu, a prihajajo iz drugih držav, ter domačih teoretikov.

