Slovenski film se po Sarajevu in Pulju predstavi v Osijeku

Dnevi slovenskega filma do 5. junija

29. maj 2017 ob 09:11,

Osijek - MMC RTV SLO/STA

V Osijek so prišli Dnevi slovenskega filma: na ogled bodo mladinski film Nika režiserja Slobodana Maksimovića, legendarna Dolina miru Franceta Štiglica in temačna drama Damjana Kozoleta Nočno življenje.

Dneve bo v kinu Urania danes ob 17.00 uvedla projekcija filma Nika, ki obravnava tematiko kartinga in v ospredje postavlja najstnico Niko), ki je po pokojnem očetu podedovala strast do hitrosti. Film si bo ogledal tudi soscenarist filma Matjaž Pikalo, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).

V četrtek, 1. junija, bodo prikazali Štigličev film Dolina miru, ki je bil na filmskem festivalu v Cannesu leta 1957 v igri za zlato palmo, lani pa so restavrirano različico na prestižnem festivalu prikazali v programu canskih klasik.

France Štiglic je predstavil zgodbo vojnih sirot, ki sta med bombardiranjem mesta izgubila starše - desetletnega Marka in nekaj let mlajše nemške deklice Lotti. Otroka iz sirotišnice v okupiranem mestu zbežita v gozd, da bi našla dolino miru, o kateri je Lotti pripovedovala babica.

Dneve slovenskega filma bo v ponedeljek, 5. junija, sklenil Kozoletov film Nočno življenje, ki je prejel številne nagrade. Navdih za film je režiser našel v aferi Baričević, ki je pred leti pretresla Slovenijo. Za triler o temačni strani slovenske družbe je bil Kozole nagrajen tudi na letošnjem festivalu v Karlovyh Varyh.

Film Nočno življenje se dotika osnovnih vprašanj sodobne evropske družbe, kot so zaupanje, etika, hipokrizija, korupcija in strah pred mediji.

Dneve slovenskega filma v Osijeku pripravljajo v sodelovanju s SFC, slovenskim veleposlaništvom v Zagrebu in Kinematografi Osijek.

To je letošnja tretja retrospektiva slovenskih filmov na območju nekdanje Jugoslavije. Pred tem se je maja slovenski film predstavil v Sarajevu in v Pulju.

