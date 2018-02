Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! O Rogerju Mooru je Lewis Gilbert rad povedal, da je bil po njegovem mnenju bolj podoben Bondu iz knjig kot Sean Connery. Foto: IMDb Roger Moore in Richard Kiel v Vohunu, ki me je ljubil. Foto: IMDb Dodaj v

Slovo Lewisa Gilberta, režiserja treh kultnih bondijad

Najbolj mu je bil pri srcu film Vohun, ki me je ljubil

28. februar 2018 ob 14:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Umrl je Lewis Gilbert, cenjeni britanski režiser, ki je v sedemdesetletni karieri posnel tri bondijade ter z Alfiejem med zvezde izstrelil Michaela Caina. Star je bil 97 let.

V izjavi za javnost sta Gilbertovo smrt potrdila slavna producenta Bondove franšize Michael G. Wilson in Barbara Broccoli. "Z globoko žalostjo sva sprejela vest o slovesu najinega ljubega prijatelja. Lewis je bil pravi džentelmen. Njegov prispevek k britanski filmski industriji in Bondovi franšizi je bil ogromen, režiral je filme Samo dvakrat živiš, Vohun, ki me je ljubil in Moonraker. Njegovih filmov nimava rada samo midva - v okviru serije veljajo za klasike. Močno ga bomo pogrešali."

Prve izkušnje je mladi Gilbert dobil s snemanjem dokumentarcev med drugo svetovno vojno; po vrnitvi v civilno življenje se je lotil nizkoproračunskih igranih filmov, najraje biografskih zgodb o junaških posameznikih, ki so bile takrat v modi. Filmi Reach for the Sky, Carve Her Name With Pride (1958) in Sink the Bismarck! (1960) že sodijo v ta žanr.

Na višjo stopničko v svoji karieri je zlezel leta 1966 s komedijo Alfie o donjuanu iz delavskega razreda. Film je med zvezde izstrelil Michaela Caina in se priljubil tako občinstvom kot stroki (dobil je nagrado žirije v Cannesu in pet oskarjevskih nominacij).

Uspeh je odpiral vrata: režiser je presedlal naravnost k franšizi Jamesa Bonda; leta 1967 je režiral bondijado Samo dvakrat živiš (You Only Live Twice). Cenil ga je celo scenarist filma, veliki Roald Dahl: "Pri Gilbertu Lewisu sem najbolj občudoval to, da je samo vzel scenarij in ga posnel. Tako je treba režirati: piscu zaupaš ali pa ne."

V svet agenta 007 se je vrnil z Vohunom, ki me je ljubil (The Spy Who Loved Me, 1977); film še danes velja za vrhunec obdobja, v katerem je bil Bond Roger Moore (in le kdo bi pozabil Richarda Kiela kot nepozabnega antagonista z železnim zobovjem, Jawsa). Sledil je še Moonraker (1979), ki je izkoristil takratno obsesijo z raziskovanjem vesolja in Bonda izstrelil v orbito.

Gilbertovi največji uspešnici v osemdesetih sta bili ekranizaciji dram Willyja Russlla: Vedoželjna Rita, v kateri je spet sodeloval z Michaelom Cainom, in pa Shirley Valentine s Pauline Collins v glavni vlogi. Režiser je redno delal še dolgo po prekoračenem 80. rojstnem dnevu; njegov zadnji film je bil Before You Go (2002).

