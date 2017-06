Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Po slabem letu dni premora so pred nekaj dnevi gledalci dočakali peto sezono serije Oranžna je nova črna. Foto: Netflix Špeli Čadež je povabilo povabilo k natečaju za povzetek serije Oranžna je nova črna prinesel film Boles (2013), s katerim je požela dobrih petdeset domačih in tujih nagrad, zdaj pa je pritegnil pozornost londonske agencije. Foto: spelacadez.com Konec tedna je umetnica prejela glavno nagrado na zagrebškem festivalu animiranega filma Animafest za kratki animirani film Nočna ptica. Foto: spelacadez.com Lutke in scenografije za nekaj manj kot štiri minute dolg film so morali izdelati v mesecu dni in pol. Foto: Netflix/Youtube Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Špela Čadež za Netflix z lutkami povzela serijo Oranžna je nova črna

Nočna ptica v boj za oskarja za najboljši animirani film

12. junij 2017 ob 19:51

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Da bi gledalci laže dočakali novo poglavje uspešnice Oranžna je nova črna, so jim pri Netflixu pripravili izviren povzetek dozdajšnjih sezon. Pravzaprav so pripravo tega zaupali slovenski avtorici animiranih filmov Špeli Čadež, ki se je po dozdajšnjih zgodbah sprehodila z lutkami. "Temu se reče umetnost ... to je sijajno ... prava mojstrovina," je nekaj vzklikov, s katerimi so kratki film na Twitterju pohvalili oboževalci nadaljevanke.

Tudi oznako "ljubko" je mogoče prebrati, a naj vas lutke ne zavedejo, slabe štiri minute dolg video ni nič manj ekspliciten in krvav kot serija. "To je bilo čudovito in obenem strašljivo," je kontrast med vsebino in ljubkostjo protagonistk ubesedila ena od ljubiteljic serije.

Povzetek štirih sezon je večkrat nagrajena Špela Čadež povzela s sodelavci produkcijske hiše Finta. Vse skupaj se je začelo, ko je londonska agencija videla njen kritiško hvaljen animirani film Boles in jo povabila k sodelovanju pri pripravi povzetka serije v lutkovni tehniki. "Želeli so, da predstavimo svojo zamisel, tako da je šlo za natečaj, na katerem smo zmagali," pojasnjuje režiserka. Prepričali so s predlogom, v katerem nastopa 22 lutk, ki v 23 setih uprizarja trenutke iz serije.

Izbor prizorov iz prvih štirih sezon je določila agencija, poseben izziv za ustvarjalce povzetka pa je bila odsotnost dialoga, saj serija v veliki meri temelji prav na tem. Lutke in vse scenografije, ki so morale seveda ustrezati tistim v seriji, so morali izdelati v mesecu in pol. Nastal je skoraj štiriminutni lutkovni "izvleček" z naslovom Orange is The New Black: Unraveled.

Špela Čadež podpisuje likovno podobo in izdelavo lutk ter režijo. Lutke sta izdelala še Žiga Lebar in Polona Černe. Za kamero je bil Mitja Ličen, animatorja sta bila Darja Menart in Leon Vidmar, Ana Lazovski je prispevala lasulje. Producentka projekta je Tina Smrekar.

Konec tedna so Špelo Čadež nagradili na zagrebškem festivalu animiranega filma Animafest. Glavno nagrado ji je prinesla Nočna ptica, ki je s tem postala dobitnica že druge glavne festivalske nagrade - pred tem je animirani film slavil na Nizozemskem festivalu animiranega filma HAFF. Film je prejel tudi več drugih nagrad in bil predvajan na več kot 50 filmskih festivalih. Nagrade je zelo vesela, saj je Zagreb regionalno blizu, Animafest pa drugi največji festival animiranega filma na svetu in tudi drugi najstarejši. Poleg tega je bil film koproduciran s Hrvaško.

Slovenski kandidat za oskarja v kategoriji animiranega filma

Ker je Animafest na seznamu izbranih festivalov, katerih zmagovalci so neposredno uvrščeni med kandidate za nominacijo za oskarja, ima Slovenija zdaj prvega kandidata za nominacijo za oskarje 2018 v kategoriji animiranega filma.

"Oskarji veliko pomenijo javnosti, meni pa ne, ker imajo zgrešen sistem glasovanja, saj se glasuje tudi tako, da ljudem ni potrebno videti filma, ampak glasujejo za tistega, ki ga poznajo," pravi režiserka. "Zame to ni prava strokovna javnost. Seveda se bomo to igro šli, ne verjamem pa, da imamo možnosti za naprej."

