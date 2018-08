Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za oskarja je bil Tim Burton doslej nominiran dvakrat (za animaciji Frankenweenie in Corpse Bride), dobil pa ga ni še nikoli. Foto: EPA Na snemanju Planeta opic je spoznal Heleno Bonham-Carter in od leta 2001 naprej sta bila par tako v zasebnem kot poklicnem življenju. Živela sta v sosednjih hišah, povezanih s hodnikom, rodila pa sta se jim dva otroka. Po 13 letih sta se leta 2014 razšla. Foto: EPA Burton in Johnny Depp sta skupaj posnela osem filmov: Edward Scissorhands (1990), Ed Wood (1994), Brezglavi jezdec (1999), Charlie in tovarna čokolade (2005), Corpse Bride (2005), Sweeney Todd (2007), Alica v Čudežni deželi (2010) in Temne sence (2012). Foto: Reuters Dodaj v

Tim Burton in osvobajajoča nalepka "čudaškosti"

Kultni režiser praznuje 60 let

25. avgust 2018 ob 18:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ameriški filmski režiser, producent, scenarist in animator Tim Burton rojstni dan praznuje 25. avgusta - in letos je dopolnil okroglih šest desetletij. Mojster nadrealističnega gotskega podobja in pisanih fantazijskih svetov nas svojim buhtečim vizualnim slogom kratkočasi že trideset let. njegovi junaki so, tako kot Burton sami, ponavadi outsiderji.

Burton, ki ga navdihujejo popularna kultura, pravljično izročilo in gotska tradicija, je s svojim pristopom prenovil hollywoodsko žanrsko kinematografijo. Režiral je moderne klasike in priljubljene blockbusterje, kot so Alica v čudežni deželi, Čarli in tovarna čokolade ter Edvard Škarjeroki.

Režiser se je rodil kot Timothy Walter Burton leta v Burbanku v Kaliforniji; že v zgodnjih letih je razvil svojo ljubezen do "neprilagojencev". "V šoli me ni nihče maral," se je pozneje, ko je bil že slaven, spominjal režiser. Željo po sprejetosti je prelil v svoje ustvarjanje. "Nekaj žalostnega je na tem, da si ločen od večine, ampak v tem je tudi čudovita svoboda. Ko te ljudje okličejo za čudaka, te to osvobodi, da se obnašaš čudaško, ne da bi ti kdo težil."

Na Kalifornijskem umetniškem inštitutu se je izobrazil kot animator in delal pri Disneyjevih studiih, preden se je posvetil lastnemu filmskemu ustvarjanju. Mojster srhljivk je imel že kot najstnik rad nenavadne like in srhljive zgodbe.

Njegov celovečerni prvenec je bil Pee-wee's Big Adventure (1985), potem pa so mu sledili legendarni Beetlejuice (1988), dva Batmana (1989 in 1992), Planet opic (2001), Velika riba (2003), vampirska komedija Temne sence (2012) inliterarna adaptacija Dom gospodične Peregrine za nenavadne otroke (2016).

Njegova muza je bil dolga leta Johnny Depp

Zaradi nepričakovanega uspeha komedije Beetlejuice so ga povabili v studio Warner: ker so film Batman podprli z orjaško promocijsko kampanjo, je podrl vse takratne zaslužkarske rekorde. Status, ki mu ga je prinesel ta film, mu je pomagal v mainstream "vtihotapiti" tudi manj komercialne projekte - iz takega vzgiba se je rodil Edvard Škarjeroki (1990), ki je pomenil začetek dolgoletnega sodelovanja z Johnnyjem Deppom.

Leta 2007 je na 64. mednarodnem beneškem filmskem festivalu prejel zlatega leva za življenjsko delo. Organizatorji festivala so ga takrat razglasili za "enega od pogumnejših, vizionarskih in bolj inovativnih ameriških filmskih ustvarjalcev". Kot so še zapisali, je Burton v svoji dotedanji karieri s filmi pokazal svojo vsestranskost, ne da bi pri tem žrtvoval tematsko in stilsko enotnost svojih del.

Njegovi filmi prehajajo od čarovnije k melanholiji, njegove fantastične pokrajine pa predstavljajo preplet gotske groze in ekscentrične komedije, so dodali.

Veliko je sodeloval z igralcem Johnnyjem Deppom in glasbenikom Dannyjem Elfmanom, ki je napisal glasbo za vse njegove filme razen treh. Dolga leta je bil poročen z igralko Heleno Bonham Carter, ki je nastopila v več njegovih filmih. Svojim igralcem je bil praviloma zvest: po Beetlejuicu je Michael Keaton postal Batman; redno se vrača tudi k Jacku Nicholsonu, Dannyju DeVitu, Winoni Ryder in Christopherju Walkenu.

Leta 1997 je izdal pesniško zbirko The Melancholy Death of Oyster Boy & Other Stories, ki jo je tudi sam ilustriral. Leta 2009 je pod naslovom The Art of Tim Burton izšla knjiga, ki je prinesla izbor njegovih risb, skic in drugih umetniških del. Leta 2015 pa je sledila knjiga z naslovom The Napkin Art of Tim Burton: Things You Think About in a Bar, v kateri so zbrane risbe, ki jih je Burton narisal na prtičke v barih in restavracijah.

S spodnjo galerijo se bomo sprehodili mimo najbolj markantnih mejnikov Burtonove filmske kariere.

A. J.