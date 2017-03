Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! "Vse skupaj je zelo vznemirljivo. Rad bi povedal kaj več. Ampak moramo ohraniti določeno mero občutka za spektakel: zaveso bomo odgrnili, ko bo čas za to," napoveduje režiser. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tudi v 2018 še ne bomo dočakali Avatarja 2

Nova zamuda za "najbolj epsko med sagami"

12. marec 2017 ob 12:12

Ljubljana - MMC RTV SLO/Reuters

Čeprav mu je najnovejša Vojna zvezd dihala za ovratnik, Avatar ostaja najdonosnejši film vseh časov. James Cameron že leta napoveduje še štiri filme - a pentalogija Avatarja se je spet za korak odmaknila. Za leto 2018 napovedana premiera Avatarja 2 je bila preklicana.

James Cameron je za časopis Toronto Star potrdil, da sočasno dela vse štiri načrtovane filme, ki bodo iz Avatarja naredili franšizo. Kljub temu še nima trdno določenega datuma premiere za Avatarja 2.

Cameronov "jez Treh sotesk"

"No, v 2018 nam ne bo zneslo. Nismo še določili datuma premiere," je priznal oskarjevec. "Ljudje morajo razumeti, da pripravljamo sosledje premier. To pomeni, da ne snemamo Avatarja 2. Snemamo Avatarja 2, 3, 4 in 5. To je epski podvig. Štiri leta in pol je trajalo, da smo posneli prvega Avatarja, zdaj pa ustvarjamo štiri. Nekako je to podobno gradnji jeza Treh sotesk. Tako da vem, kje bom naslednjih osem let svojega življenja. Res ni nerazumna količina časa, če prav pomisliš."

Avatar, naravovarstveno obarvan akcijski spektakel, postavljen na izmišljeni planet Pandora, je bil leta 2009 prelomni dogodek za filmsko industrijo. S filmsko in tržno uspešnico, ki je bil za marsikoga tudi prvi film, ki ga je videl v 3D, so v svetovnem merilu zaslužili 2,8 milijarde dolarja - rekord, ki ga ni uspelo od takrat porušiti še nikomur.

Ko je Cameron prvič napovedal snemanje nadaljevanja, se je govorilo o premieri v letu 2014 - datum, ki je bil od takrat že vsaj trikrat potisnjen na poznejši čas.

Pri Disneyju se vseeno trudijo, da ljudje na Pandoro ne bi čisto pozabili: nedavno so predstavili novo vožnjo na temo Avatarja, ki bo maja začela obratovati v Disney Worldu na Floridi. Ljudje se bodo lahko spustili po reki Na'vi, mimo plavajočih gora in sijočih rastlin: vsi motivi so izposojeni iz napovedanih filmov.

A. J.