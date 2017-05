Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Roger Moore je bil za številne najboljši James Bond. Foto: Reuters Jamesa Bonda je upodobil sedemkrat. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrl Roger Moore, tretji (in za številne najboljši) James Bond

Leta 2000 je kot Unicefov ambasador obiskal Slovenijo

23. maj 2017 ob 15:28,

zadnji poseg: 23. maj 2017 ob 16:16

London - MMC RTV SLO

V 90. letu je umrl britanski igralec Roger Moore, najbolj slaven po vlogi Jamesa Bonda, ki ga je upodobil v kar sedmih filmih o tajnem agentu 007.

Novico o smrti je na družbenem omrežju Twitter z besedami, da »je umrl po kratkem a pogumnem boju z rakom«, potrdila njegova družina. "Z težkimi srci moramo sporočiti grozno vest, da je naš ata sir Roger Moore umrl. Vsi smo pretreseni," so na Twitter zapisali njegovi trije otroci Deborah, Goeffrey in Christian. "Ljubezen, s katero je bil obdan v svojih zadnjih dneh, je tako izjemna, da jo je nemogoče povzeti z besedami," so sporočili.

Njegovi otroci so še zapisali, da je njihov oče gojil posebno naklonjenost do nastopanja na odrskih deskah in pred kamerami. Pri tem je vztrajal skoraj do svojega 90 leta. Moore je nazadnje nastopil novembra lani na odru londonske Kraljeve dvorane. Otroci so se mu zahvalili, da je bil, kakršen je bil.

Moore je umrl v Švici, pokopan pa bo v skladu z njegovimi željami v ožjem družinskem krogu v Monacu, je poročal BBC.

Ob obisku Slovenije nastopil v filmu

Roger Moore je veljal za velikega humanitarca in je leta 2000kot Unicefov ambasador obiskal Slovenijo, leta 2002 pa nastopil tudi v slovenski komediji Na svoji Vesni v režiji Saše Đukića in Francija Keka. Moore se je ravno takrat v sklopu svojega dela pri Unicefu mudil v Sloveniji ter pristal, da nastopi v filmu.

Kariero začel kot maneken

Rodil se je leta 1927 v Londonu, pri 18, kmalu po koncu druge svetovne vojne, se je za nekaj časa pridružil Kraljevi vojski. Pred tem je študiral na Kraljevi akademiji dramske umetnosti, v zgodnjih 50. pa je delal kot maneken, kar je po mnenju mnogih zaznamovalo njegovo kasnejšo igralsko kariero in so mu največkrat namenjali "lahkotnejše" vloge.

Kot je zapisal v svoji avtobiografiji, se je na malih ekranih prvič pojavil že leta 1949, leta 1954 pa je podpisal sedemletno pogosbo s studii MGM. A filmi, v katerih se je pojavil pod njihovim okriljem, niso doživeli uspeha in za nekaj let se je spet vrnil na televizijo in se uveljavil v tem mediju, med drugim je dobil naslovno vlogo v seriji Ivanhoe in nato še glavni v The Alaskans in Mavericku.

Sedemkratni James Bond

Na njegovo kasnejšo kariero je gotovo usodno vplivala vloga elegantnega, duhovitega in prefriganega "robinhoodovskega" zločinca Simona Templarja v seriji Svetnik, katere skoraj logično nadaljevanje je bila vloga uglajenega vohuna Jamesa Bonda. Moore se je v vlogi agenta 007 prvič pojavil leta 1973 v filmu Živi in pusti umreti in je tudi igralec, ki se je v Bonda prelevil največkrat - sedemkrat.

Med njegove pomembnejše filme sodijo še: Mož z zlato pištolo (1974), Vohun, ki me je ljubil (1977), Samo za tvoje oči (1981), Od tarče do smrti (1985) in drugi. Ponaša se tudi z zvezdo na Pločniku slavnih v Hollywoodu.

