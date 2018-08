Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Glavno nagrado, zlatega leoparda, je osvojil film Namišljena dežela singapurskega režiserja Yeoja Siewa Huaja. Foto: EPA 71. festival v Locarnu se je 1. avgusta začel s svetovno premiero filma Team Spirit francoskega režiserja Vianneyja Lebasquea, zaključil pa se bo drevi s slavnostno podelitvijo leopardov. Foto: EPA Nagrado za najboljša igralca sta prejela romunska novinka Andra Guti (na posnetku) za svojo vlogo v filmu Alice T in Južni Korejec Ki Joo-bong za vlogo v filmu Hotel ob reki. Foto: EPA V Locarnu je bila letos z nagrado leopard club award nagrajena ameriška igralka Meg Ryan. To nagrado podeljujejo za prispevek k filmski zgodovini. Foto: EPA Sorodne novice Novo vodstvo Berlinala prihaja v Berlin "predvsem prisluhniti" Zmaga Družine Roka Bička na tednu kritike v Locarnu

V čigavem naročju letos prede zlati leopard iz filmskega Locarna?

V pričakovanju nagrajencev 71. filmskega festivala

11. avgust 2018 ob 17:13,

zadnji poseg: 11. avgust 2018 ob 18:02

Locarno - MMC RTV SLO, STA

V glavnem tekmovalnem programu festivala v Locarnu v Švici, ki se postavlja ob bok Cannesu, Berlinu in Benetkam, se je za glavno nagrado, zlatega leoparda, potegovalo 15 filmov.

Dotični festival med sorodnimi prireditvami po svetu slovi po tem, da odkriva smernice v sedmi umetnosti. Njegova posebnost so projekcije na glavnem mestnem trgu, ki pred več kot 8.000 gledalci razgrnejo večinoma svetovne, mednarodne ali evropske premiere.

S presenečenjem pospremljena glavna lovorika

Finale mednarodnega filmskega festivala v Locarnu, ki bolj kot na zvezdnike stavi na film, je postreglo s presenečenjem. Glavno nagrado je osvojil film Namišljena dežela singapurskega režiserja Yeoja Siewa Huaja.

Zmagovalni film Namišljena dežela je mešanica trilerja, ljubezenske zgodbe in poročanja z gradbišča, ki prikazuje sodobne oblike izkoriščanja. Gre za koprodukcijo, saj so film financirali producenti iz Singapurja, Francije in Nizozemske.

Kdo sta letošnja najboljša igralka in igralec?

Nagrado za najboljša igralca sta prejela romunska novinka Andra Guti za svojo vlogo v filmu Alice T in Južni Korejec Ki Joo-bong za vlogo v filmu Hotel ob reki.

Andro Guti so torej nagradili kot najboljšo igralko, in sicer za vlogo uporniške noseče najstnice v filmu Alice T romunskega režiserja Raduja Munteana. Med igralkami so bile druge favoritinje, veliko se je na primer govorilo o Američanki Mary Kay Place, ki je zaigrala v filmu Diane, in Turkinji Damli Sönmez, ki je zablestela v filmu Sibel.

In kaj je poreklo občinstvo?

Nagrado občinstva je prejel film BlacKkKlansman ameriškega režiserja Spika Leeja.

Spodbuda za podmladek filmskega sveta

Velja, da je eno izmed poslanstev tega festivala spodbujanje mladih, neodvisnih filmskih ustvarjalcev. Zaradi nekomercialne naravnanosti filmov velja za nekakšen evropski Sundance neodvisnega filma.

Vendar pa v Locarnu letos vseeno ni manjkalo zvezdnikov, kot sta Ethan Hawke in Meg Ryan. Čeprav torej festival stavi bolj na film kot glamur, se ga udeležujejo tudi znana filmska imena.

Preberite še:

Na festivalu v Locarnu nagrajena Meg Ryan in Ethan Hawke



Meg Ryan, ki je zaigrala v filmih, kot so Ko je Harry srečal Sally, Romanca v Seattlu in Čaka te pošta, so letos namenili nagrado za prispevek k filmski zgodovini, poimenovano leopard club award. Častnega leoparda, nagrado festivala za življenjske dosežke, pa so medtem namenili francoskemu režiserju Brunu Dumontu.

V sekciji teden kritike so premierno predvajali hrvaško-slovenski celovečerni dokumentarec Nori dnevi v režiji Damiana Nenadića. Lani je zlatega leoparda za najboljši film dobil kitajski dokumentarec Gospa Fang v režiji Binga Wanga. Na lanskem tednu kritike v okviru festivala v Locarnu pa so nagradili režiserja Roka Bička s filmom Družina.

Drevišnja slavnostna sklepna prireditev festivala s podelitvijo nagrad se začne ob 21. uri.

P. G.