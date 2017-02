Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Lars von Trier na Berlinalu leta 2014 v majici, s katero je spomnil na linč, ki ga je bil 2011 deležen na Cannesu zaradi svoje šale o Hitlerju. Foto: EPA Matt Dillon bo v von Trierjevem filmu upodobil morilca Jacka. Film predstavlja več kot 12 let njegove morilske poti, na kateri je zagrešil številne zločine, ki jih je razumel kot umetniško delo. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Von Trier je navdih za film o serijskem morilcu dobil pri Donaldu Trumpu

V glavni vlogi Matt Dillon

14. februar 2017 ob 15:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Da Lars von Trier pripravlja nov film, v katerem bo portretiral serijskega morilca, je znano že nekaj časa, zdaj pa je priznani danski režiser razkril tudi, od kod ideja za projekt - kot pravi, sta ga navdihnila tudi Donald Trump in njegov vzpon.

Po režiserjevih besedah se v filmu z naslovom The House That Jack Built ukvarja z idejo, da je življenje zlo in brezčutno, "kar se je žal dokazalo v nedavnem vzponu Homo trumpus - tega podganjega kralja". V filmu, ki ga je deloma navdihnila osebnost ameriškega predsednika Trumpa, spremlja 12 let življenja moškega in njegov razvoj v serijskega morilca.

V glavni vlogi morilca, ki željo po ubijanju razume kot neke vrste višji klic, storjene umore pa kot umetniško delo, bo nastopil Matt Dillon. Pretekli teden je von Trier za promocijo filma objavil fotografijo sebe, ki v zgodovinskem kostumu in koso v roki zvoni z zvoncem, s tem pa aludiral na prizor iz grozljivke danskega cineasta Carla Theodorja Dreyerja Vampir iz leta 1932.

Od škandala v Cannesu redkobeseden

Von Trier se od razglasitve za 'persono non grato' na canskem festivalu leta 2011, ko je na tiskovni konferenci filma Melanholija s šalo o Hitlerju sprožil val kritik, izogiba večjim predstavitvam in razlagam svojih filmov. Tri leta pozneje je sledila Nimfomanka v dveh delih, v katerih se je pred režiserjevo kamero še enkrat vrnila njegova muza Charlotte Gainsbourg, ob njej pa sta med drugim nastopila Uma Thurman in Shia LaBeouf. Igralsko zasedbo novega filma bosta med drugim sestavljala še Sofie Gråbøl in Riley Keough (z LaBeoufom smo jo videli v Ameriški ljubici).

Čeprav režiser sam nikoli ni bil v ZDA, pa zgodbe svojih filmov pogosto postavlja v ameriško okolje, vključno s svojima filmoma Antikrist (2009) in Dogville (2009). Tega ob glasbeni podlagi Bowiejeve skladbe Young Americans sklene s posnetki grozodejstev, storjenih pred ukinitvijo suženjstva.

The House That Jack Built bodo marca začeli snemati na Švedskem, maja pa nadaljevali v Köbenhavnu. Premierno naj bi von Trierjev nov izdelek videli prihodnje leto. Proračun filma, ki je bil sprva načrtovan kot TV-serija, režiser pa se je nato odločil, da posname raje film, znaša 8,7 milijona evrov.

