Zakaj princesa Leia še nima zvezde na hollywoodskem Pločniku slavnih?

Captain Kirk iz Zvezdnih stez William Shatner se je pridružil Luku Skywalkerju iz Vojne zvezd Marku Hamillu in pozval, naj zvezdo na Pločniku slavnih dobi tudi Carrie Fisher. Bo princesa Leia dobila svojo zvezdo?

Preminula ameriška igralka Carrie Fisher na začudenje številnih (še) vedno nima zvezde na Pločniku slavnih v Los Angelesu. Proces žalovanja po njeni smrti je zaobjemal deljenje njenih fotografij, pisanje poklonov in objavljanje številnih citatov iz Vojne zvezd, kot je najbolj slavni "May the force be with you" (Naj bo sila s teboj).

Ko so oboževalci ugotovili, da Fisherjeva nima svoje zvezde na aleji slavnih, so sami ustvarili zasilno zvezdo, ki so jo obdali s cvetjem, svečami in cimetovimi rolicami, ki spominjajo na prepoznavno pričesko princese Leie. Na improvizirano zvezdo so zapisali: "May the force be with you. Always hope." (Naj bo sila s teboj. Upanje umre zadnje.), je poročal spletni Variety.

"Ali drži, da Carrie Fisher nima zvezde na Pločniku slavnih? Če drži, kaj bomo naredili glede tega?" je v torek tvitnil igralec William Shatner, kapitan Krik iz Zvezdnih stez. Kasneje je dodal, da je stopil v stik z igralkino družino, ali se strinja z idejo. "Počakajmo, kaj bodo rekli, preden kar koli storimo," je zapisal.

Minuli teden je sicer na to namignil Mark Hamill, ki je ob igralki v Vojni zvezd zaigral v vlogi Lukea Skywalkerja. Na Twitterju se je odzval na novico, da Mestni svet Zahodnega Hollywooda odloča o odstranitvi zvezde Donalda Trumpa s hollywoodskega Pločnika slavnih, in zapisal, ali ne bi zvezde raje namenili nekomu, ki si jo res zasluži, na primer leta 2016 umrli Carrie Fisher.

Bo Trump prvi, ki bo izgubil svojo zvezdo?

Mestni svet Zahodnega Hollywooda je soglasno potrdil predlog odstranitve Trumpove zvezde. Ali jo bodo tudi odstranili, pa bo odločila Hollywoodska gospodarska zbornica. Do zdaj s Pločnika slavnih niso odstranili še nobene zvezde.

Zvezdnika za dodelitev zvezde nominira tretja oseba, denimo prijatelji, družina ali oboževalci, zvezdnik pa se mora s tem strinjati in v prošnji zagotoviti, da se bo slovesnosti z odkritjem zvezde tudi udeležil.

Kako poteka dodelitev zvezde?

O dodelitvi zvezde odloča omenjena zbornica, ko je prošnja odobrena, je treba Hollywoodskemu zgodovinskemu skladu, ki skrbi za čiščenje in vzdrževanje zvezde, plačati 40.000 dolarjev. Zbornica vsako leto prejme okoli 200 prošenj za dodelitev zvezde, eno pa vsako leto podeli tudi posthumno. Kot navaja britanski BBC, je čakalna doba za posthumno zvezdo pet let.

Za hollywoodsko zvezdo lahko zaprosijo vsi, ki so bili slavni vsaj pet let v profesionalnem svetu televizije, filma, radia, gledališča ali glasbe. Med tistimi, ki zvezde (še) nimajo, so številni največji zvezdniki hollywoodskega blišča, med drugimi tudi Angelina Jolie, Brad Pitt, Robert de Niro in George Clooney.

