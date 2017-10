Zaključek snemanja slovenskega filma o najstnici, ki ima sprva dva očeta

Celovečerec Do zvezd in nazaj v produkciji RTV Slovenija

31. oktober 2017 ob 15:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ljubezen je univerzalna in se ne razlikuje po spolih - to je sporočilo, za katerega igralec Primož Bezjak upa, da ga bo celovečerec Do zvez in nazaj prenesel filmskemu občinstvu.

Te dni se je zaključilo snemanje celovečernega filma Do zvezd in nazaj, katerega producent je RTV Slovenija, režijo pa je prevzel Marko Šantić. Večina prizorov je bila posneta avgusta na lokacijah v Ljubljani in na Primorskem, z novembrom se prične montaža, javnost pa bo lahko film videla prihodnjo jesen.

Ko po smrti ne nastopi le žalovanje

V uro in pol trajajočem filmu sledimo zgodbi drugačne družinske skupnosti najstnice, ki se prav v tem občutljivem obdobju odraščanja znajde razpeta med nasprotujočimi si prizadevanji članov svoje širše družine. Dramski igralec Luka živi v zunajzakonski zvezi s partnerjem, zdravnikom Matejem in Matejevo najstniško hčerko Mio.

Matejeva nepričakovana smrt Luke in Mie ne prisili le v spopadanje s praznino, ki je ostala po Matejevem odhodu, prisiljena sta se boriti tudi za nadaljnji obstoj svoje nevsakdanje družinske skupnosti. Matejeva starša - tako kot Luka - želita namreč pridobiti skrbništvo nad vnukinjo.

Glavne protagoniste filma upodabljajo Primož Bezjak (Luka), Nadja Debeljak (Mia) in Jernej Šugman (Matej). Ob njih pa nastopajo še Olga Kacjan, Silva Čušin, Ivo Ban, Gal Golov, Tanja Ribič, Jana Zupančič, Toni Janežič in Valter Dragan.

Do zvezd in nazaj je po scenariju Irene Svetek posnel Marko Kočevar, scenografija je delo Mateje Medvedić, kostumi Marka Jenka, masko pa podpisuje Katja Krnc. Glasbo bo spisal Davor Herceg, za montažo pa bo poskrbel Tomislav Pavlic. Film, ki so ga posneli v 30 snemalnih dneh, nastaja v sklopu Igranega programa RTV Slovenija pod uredniško taktiko Janija Virka.

Po zapeljevanju še do zvezd in nazaj

Leta 1980 v Splitu rojeni scenarist in režiser Marko Šantić je leta 2008 diplomiral na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) v Ljubljani, smer filmska in televizijska režija. Še kot študent je posnel dva kratka igrana filma, in sicer Srečno pot Nedim (Sretan put Nadime) ter Luknja (Rupa). Prvi, ki ga je posnel 2005, je bil nominiran za nagrado Evropske Filmske Akademije, prejel glavno nagrado za kratki film na Sarajevskem filmskem festivalu in glavno študentsko nagrado na filmskem festivalu v Tribeci. Leto dni kasneje posneti film Luknja pa je bil v Sarajevu deležen posebnega priznanja žirije in zmagal kot najboljši film na bolonjskem festivalu evropskih filmskih šol.

Šantić je leta 2013 po knjižni predlogi Urlanda Uršiča posnel svoj celovečerni prvenec Zapelji me, ki je svojo premiero doživel na 16. Festivalu Slovenskega Filma v Portorožu, kjer so ga ovenčali z vesno za najboljšo režijo. Zapelji me je svojo festivalsko pot nadaljeval na 29. varšavskem filmskem festivalu, kjer si je prislužil posebno priznanje žirije v kategoriji prvega in drugega filma.

Spodaj si lahko pogledate avgustovski TV-prispevek iz Dnevnika in nekaj fotografij, posnetih na prizoriščih snemanja filma.

P. G., foto: Črt Lipej