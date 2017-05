Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Že pet let festival poteka v Hostlu Celica oz. na njegovem letnem vrtu. Prihodnje leto bo produkcijo festivala za štiri leta prevzel Ljubljanski grad, ki bo ponudil dve prizorišči: grajsko dvorišče in Hribarjevo dvorano. Foto: BoBo Nosilna ustvarjalca v Brestu sta vokalistka Vesna Zornik (Katalena) in kitarist Samo Šalamon. Foto: Uroš Abram

Godibodi bo samo še enkrat godel v Celici

Smaal Tokk, Boštjan Gombač, Brest in drugi

16. maj 2017 ob 19:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V drugem tednu junija bo hostel Celico zavzel deseti festival slovenske avtorske in etnoglasbe Godibodi.

Po treh večerih, na katerih se bodo predstavili po trije izvajalci, se bo festival junija selil še v druge kraje, sklenil pa se bo s koncertom Boštjana Gombača na Ljubljanskem gradu, ki bo v naslednjih letih osrednje prizorišče festivala.

Nomadski festival

Kot je na novinarski konferenci povedal Janez Dovč, umetniški vodja festivala, ki ga organizirata zavod Godibodi in založba Celinka, se je festival v desetih letih večkrat preselil. Prva štiri leta jih je gostila Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana, eno leto so festival pripravili na Odru pod zvezdami Lutkovnega gledališča Ljubljana, že pet let pa poteka v Hostlu Celica oz. na njegovem letnem vrtu. Prihodnje leto bo produkcijo festivala za štiri leta prevzel Ljubljanski grad, ki bo ponudil dve prizorišči: grajsko dvorišče in Hribarjevo dvorano.

Na jubilejnem festivalu Godibodi, ki vseskozi promovira sveže avtorske pristope, bo predstavljenih 12 projektov. Prvi večer, 8. junija, si bodo festivalski oder na vrtu hostla delili Taša, Brest in Mistermarsh. Taša, umetniško ime skladateljice Nataše Vester Trseglav, ki se podpisuje pod single, kot sta Greva in Uspavanka, bo predstavila svoj prvenec Pantha rei.

Zasedba Brest, katere nosilna ustvarjalca sta vokalistka Vesna Zornik in kitarist Samo Šalamon, bo predstavila svoj novi album Nemi film, za katerega je besedila napisala pesnica Kristina Končan. Vesna Zornik na preizkušnjo postavlja pesničino mnenje, da je besedi več dovoljeno v glasbi kot poeziji. Mistermarsh, za katerim se skriva glasbenik Martin Štibernik, bo premierno predstavil svoj drugi album Altimira, ki sledi prvencu Home in vključuje slovenske skladbe.

Dolenjski večer

Drugi večer bodo oder zasedli dolenjski izvajalci. Najprej bo nastopil Bort Ross, ki bo predstavil svoj nastajajoči album, ki ga ustvarja v domačem Lotos studiu v Šentjerneju. Na njem bo po njegovih besedah precej osebno izpovednih pesmi v žanru popa. Sledil bo nastop dvojca Tretji kanu, ki ga sestavljata vokalistka in tekstopiska Anja Pavlin ter kitarist in skladatelj Jan Medle, v razširjeni zasedbi pa ga dopolnjujejo še Žiga Dobravc, Primož Moškon, Jernej Šuštaršič in Jani Kovačec. Predstavili bodo prvenec V vesolje. Večer bo sklenil koncert pevke Lare Poreber z umetniškim imenom Lamai, ki bo predstavila pesmi s prvenca Tam.

Zadnji festivalski večer na letnem vrtu hostla bo uvedel koncert Klemena Kotarja, na katerem bo s spremljevalno zasedbo predstavil soloalbum žanrsko raznolike inštrumentalne glasbe. Kot druga se bosta s projektom Sara predstavila Ana Šimenc in Enos Kugler, večer pa bo sklenil raper Smaal Tokk z novim albumom, ki prinaša 14 skladb.

V okviru spremljevalnega programa, znotraj katerega bodo ponudili razstave, delavnice in slikarski ex-tempore, bosta nova albuma predstavili še zasedbi Dvojina in Divje jezero.

Festival se bo do konca junija selil še v druge kraje - Maribor, Kranj, Krško, Novo mesto, Novo Gorico in Cerkno, sklenil pa se bo 21. junija na Ljubljanskem gradu s koncertom Boštjana Gombača in njegovo novo zasedbo Kradljivci časa.

