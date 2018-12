Z izvedbo tekmovanja sta se spojili želja akademika, skladatelja in pianista Janeza Matičiča, da njegovo glasbo spozna čim širši pianistični in glasbeni svet, in želja klavirskega oddelka KGBL, da organizira novo klavirsko tekmovanje. Foto: Reuters Matičičev opus klavirskih del je med najobsežnejšimi v vsej slovenski glasbeni ustvarjalnosti. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Konservatorij izbral najboljše mlade pianiste

S podelitvijo nagrad sklep prvega mednarodnega klavirskega tekmovanja Janez Matičič

15. december 2018 ob 14:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

S podelitvijo nagrad in koncertom v prostorih Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana se je sklenilo 1. mednarodno klavirsko tekmovanje Janez Matičič 2018, namenjeno pianistom vseh narodnosti do 35 let. Nagrade so podelili v petih kategorijah, strokovna žirija pa je bila navdušena nad "visoko kakovostjo prijavljenih kandidatov".

Prvo mednarodno klavirsko tekmovanje Janez Matičič 2018 je potekalo od ponedeljka, nanj pa se je prijavilo 44 pianistov iz sedmih držav – Slovenije, Hrvaške, Srbije, Madžarske, Avstrije, Italije in Ukrajine.

Z izvedbo tekmovanja sta se spojili želja akademika, skladatelja in pianista Janeza Matičiča, da njegovo glasbo spozna čim širši pianistični in glasbeni svet, in želja klavirskega oddelka KGBL, da organizira novo klavirsko tekmovanje.

Mednarodno strokovno žirijo, ki jo je sestavljalo šest uveljavljenih glasbenikov pianistov, je kot častni predsednik vodil sam Matičič, sicer tudi pokrovitelj tekmovanja, ki ga nameravajo na KGBL-ju odslej organizirati na dve leti.

Člani strokovne žirije so bili poleg nad visoko kakovostjo prijavljenih kandidatov navdušeni tudi nad "odkrivanjem čudovitih klavirskih del skladatelja Janeza Matičiča, ki so bile v vsaki starostni kategoriji obvezen del programa".

V vsaki od petih kategorij je žirija poleg nagrad po uvrstitvi podelila tudi nagrado za najboljšo izvedbo obvezne skladbe Janeza Matičiča. V prvi kategoriji je prvonagrajena Neža Sušnik, za najboljšo izvedbo pa Una Bajić. Obe sta iz Slovenije. V drugi kategoriji je slavil Avstrijec Max Weller, z najboljšo izvedbo pa slovenski pianist Jakob Benedik.

V tretji kategoriji je bil najboljši hrvaški tekmovalec Stipe Prskalo, z najboljšo izvedbo pa njegov srbski kolega Andrija Jakovljević, v četrti kategoriji pa je tako prvo nagrado kot nagrado za najboljšo izvedbo Matičičeve obvezne skladbe prejela slovenska tekmovalka Tea Jeličić.

Peta kategorija je bila opredeljena kot umetniška kategorija. V tej je prvo nagrado in nagrado za najboljšo izvedbo obvezne skladbe Janeza Matičiča prejel srbski tekmovalec Viktor Radič, prvo nagrado pa slovenski konkurent Tim Jančar, je navedeno v sporočilu za javnost.

