Na festivalu Ment bo "kreativno drznih" več kot 60 izvajalcev iz vse Evrope

Trije dnevi "entuziazma in nove energije"

31. januar 2018 ob 16:09,

zadnji poseg: 31. januar 2018 ob 16:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Četrta izdaja festivala in konference Ment Ljubljana se v Kinu Šiška začenja z DJ Borko. Prvi festivalski dan bo koncertno obarvan, med drugim pa bodo nastopili slovenski Nesesari Kakalulu in Neomi.

Ment Ljubljana bodo po napovedih organizatorjev ponovno zaznamovali "kreativnost, entuziazem in nova energija". Več kot 60 svežih in drznih izvajalcev z vseh koncev Evrope se bo predstavilo na treh festivalskih večerih, v ospredju konference pa bodo trendi in dileme glasbene industrije.

Po DJ Borki bo za uvod v festival drevi poskrbela zasedba devetih instrumentalistov Nesesari Kakalulu, ki je ravno pred začetkom Menta izdala album, lani pa je nastopila na vseslovenski turneji Klubski maraton Radia Študent. Za nocojšnji nastop pripravljajo posebno presenečenje. Slovenske barve bodo na odru Kina Šiška zastopali tudi Neomi, ki so "slovensko pop sceno osvežili s kakovostnimi skladbami, domiselnimi aranžmaji in skrivnostno zapeljivim vokalom pevke Saše".

Na odru se bodo med drugim pojavili tudi ameriški Algiers, ki so se hitro uveljavili kot eden današnjih "najbolj politično angažiranih in v živo intenzivnih bendov", britanski "čudaki hip-hopa, ki ga učinkovito križajo z vplivi neodvisnega rocka, r'n'b-ja in popa" ter ruski Glintshake, ki so po napovedih organizatorjev "vse, kar od skupine potrebuješ: ostre, čiste, a zbadajoče kitare, ki postanejo hrupne ravno takrat, ko je treba".

Glasno bo na številnih lokacijah po Ljubljani

V četrtek in petek se dogajanje Menta seli na številna prizorišča po Ljubljani - med drugim v Staro mestno elektrarno, Orto bar in v klube na Metelkovi. V Slovenski kinoteki bo v četrtek denimo na sporedu projekcija filma Elektro Moskva, po njej pa bo sledil kratek pogovor z eksperimentalnim glasbenikom Alexeijem Borisovim, enim izmed glavnih protagonistov filma, in improvizirani nastop, v katerem se mu bosta pridružila vokalistka Irena Z. Tomažin in tolkalec Jaka Berger. Prav tako v četrtek bodo v sklopu Menta nastopili Elvis Jackson in Jure Novak ter Uroš Buh s projektom Natriletno kolobarjenje s praho.

Med petkovimi dogodki bo denimo zvočni performans Alexeia Borisova v Galeriji Kapelica, v Slovenskem etnografskem muzeju pa bo pevka Katja Šulc predstavila izvirno romsko poezijo, oživljeno v projektu Kamlisajlan. Med slovenskimi izvajalci bodo letošnji Ment zaznamovali tudi skupina šestih deklet Kikimore, avantgardni pop trio Kukushai, samostojno pa bo nastopil Levanael, sicer član skupine Matter. Ment velja obiskati ravno zato, ker ponuja možnost spoznavanja nadebudne in sveže ustvarjalnosti iz tujine, svoje favorite pa je mogoče izslediti na spletni strani festivala.

Konferenčni del festivala

Pomemben element Menta Ljubljana je konferenčni del, v katerem sta med ključnimi govorci napovedana Helen Smith, predsednica združenja neodvisnih založnikov IMPALA, in z grammyjem nagrajeni Seymour Stein, podpredsednik založbe Warner Bros Records in soustanovitelj založbe Sire, ki je v svoji karieri sodeloval tudi s skupino Ramones in Madonno.

Ment bo tudi prizorišče srečanj raznovrstnih mrež, in sicer nadzornega sveta združenja neodvisnih založnikov IMPALA, mreže 14 evropskih koncertnih dvoran Liveurope in novonastale platforme INES, ki jo tvori osem evropskih showcase festivalov. Poleg tega bo na Mentu potekalo prvo srečanje novinarjev svetovnega glasbenega medija beehype, ki bo na festivalu gostil tudi svoj oder.

Spomnimo, da je združenje evropskih festivalov Yourope, ki podeljuje evropske festivalske nagrade, pred kratkim Ment Ljubljana razglasilo za najboljši manjši in najboljši klubski festival v Evropi.

G. K.