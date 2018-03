Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Marko Črnčec (1986) je do danes nastopal in snemal z mnogimi velikimi imeni glasbenega sveta, med njimi so na primer Seamus Blake, Rez Abbasi, Bob Mintzer, Joe Locke, Alex Sipiagin, John Ellis, Don Menza, Michael Philip Mossman, Ron McClure, Luis Bonilla, Gary Chaffee, Melissa Aldana, Damion Reid, Mark Shim, Chris Tordini, Justin Brown, Stjepko Gut, Marcus Gilmore, Rudy Royston, Armando Gola, Suresh Talwalkar, Sachal Vasandani, Jonathan Powell, Joe Sanders, Kenny Grohowski, Gwen Hughes, Stefan Milenkovich, Boško Petrović, Andy Hunter, Karmina Šilec, Sharat Srivastava in še bi lahko naštevali. Foto: RTV Slovenija Dirigent koncerta Lojze Krajnčan je aranžiral vse skladbe Marka Črnčca, ob tem pa je posebej zanj napisal še dve novosti. Črnčec je prispeval aranžmaja dveh džezovskih standardov. Gost na bobnih bo prav tako mednarodno uveljavljen slovenski glasbenik Kristijan Krajnčan. Foto: RTV Slovenija/Janez Kotar Sorodne novice Kongresni trg drevi v znamenju Big Banda RTV Slovenija in izvrstnih solistov Šesterica, ki jo predstavlja tokratni sklop Sound Explicit Dodaj v

Nagradna igra: Z MMC-jem na koncert Big Band RTV Slovenija in Marka Črnčca

V gosteh mednarodno priznani pianist in skladatelj

20. marec 2018 ob 14:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Z malo znanja in sreče vas MMC popelje na koncert Big Band RTV Slovenija s pianistom in skladateljem Markom Črnčcem, ki bo v petek, 30. marca, v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.

Mladi slovenske džezovski glasbeniki so redni gostje Big Banda RTV Slovenija in kot tokratnega gosta so povabili na mednarodnem prizorišču uveljavljenega multiinstrumentalista, skladatelja, aranžerja in producenta Marka Črnčca, ki živi in deluje v New Yorku.

Spoj mlade energije in novih idej z izkušnjami in uigranostjo

Dirigent koncerta je Lojze Krajnčan, ki je aranžiral vse skladbe tega mladega ustvarjalca, ob tem pa je posebej zanj napisal še dve novosti. Črnčec je prispeval aranžmaja dveh džezovskih standardov. Gost na bobnih bo prav tako mednarodno uveljavljen slovenski glasbenik Kristijan Krajnčan.

Napovedani koncert v Cankarjevem domu je plod sodelovanja mlajše generacije s starejšo, mlade energije in novih idej z izkušnjami in uigranostjo našega nacionalnega džezovskega orkestra, beremo v najavi.

Če bi se radi koncerta Big Banda RTV Slovenija z Markom Črnčcem v Cankarjevem domu 30. marca udeležili brezplačno, naštejte nekaj velikanov ruske klasične glasbe 20. stoletja, katerim je posvečen najnovejši Črnčcev album Ruthenia. Odgovore nam na naslov mmc-kultura@rtvslo.si pošljite do petka, 23. marca, do 12. ure. Podelili bomo dva para vstopnic.



Uveljavljen član newyorške glasbene scene

Sicer je leta 1986 v Mariboru rojeni Marko Črnčec eden izmed najbolj priznanih sodobnih slovenskih glasbenikov. Pri šestih letih je svojo glasbeno pot začel z igranjem harmonike, pozneje pri desetih letih pa z igranjem klavirja. Kljub svoji mladosti je že vrsto let član newyorške glasbene scene, kjer sodeluje z najpomembnejšimi imeni svetovnega džeza.

Črnčec je bil do svojih najstniških let večkratni dobitnik zlatih plaket in nagrad na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Po zaključenem študiju klasičnega klavirja na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, je z odliko in posebno pohvalo diplomiral na džezovskem oddelku graške Univerze za glasbo in upodabljajočo umetnost.

Za seboj ima izdajo štirih avtorskih zgoščenk, ki so bile deležne kritiške hvale. Največja džezovska publikacija All About Jazz je enega izmed njegovih albumov uvrstila med 20 najboljših svetovnih albumov leta 2014. Njegov najnovejši album Ruthenia je izšel lani in je posvetilo ruskim velikanom klasične glasbe 20. stoletja.

P. G.