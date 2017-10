Teden italijanskega jezika drevi nadaljuje violončelist Giaovanni Gnocchi

Koncert v ljubljanski Mestni hiši

15. oktober 2017 ob 18:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Italijanski inštitut v Sloveniji je ob tednu italijanskega jezika pripravil sklop dogodkov. Dogajanje, ki se je začelo včeraj v Kopru, se nocoj nadaljuje s koncertom violončelista Giovannija Gnocchija v ljubljanski Mestni hiši.

Letošnji 17. teden italijanskega jezika po svetu bo posvečen italijanščini in filmu - L'italiano al cinema, l'italiano nel cinema. Namen tedna je predvsem promocija italijanskega jezika in kulture v tujini, so sporočili iz Italijanskega inštituta za kulturo v Sloveniji.

Italijanski predsednik Sergio Mattarella je v sporočilu, namenjenem direktorjem 83 italijanskih inštitutov za kulturo, ki delujejo po svetu, ob tednu sporočil, da je širjenje italijanščine in njeno poučevanje v tujini pomembno orodje za predstavljanje Italije svetu. Dodal je še, da je italijanščina razumljena kot jezik kulture, zaradi bogate kulturne dediščine države, ki jo je treba ščititi in širiti.

Tudi v Sloveniji bomo obeležili teden italijanskega jezika. Prvi dogodek v sklopu tedna je bila sobotna projekcija italijanske komedije La luna su Torino (2013), ki jo je režiral Davide Ferrario. V njej v vlogah treh prijateljev igrajo Walter Leonardi, Manuela Parodi in Eugenio Franceschini. Projekciji je sledil pogovor z režiserjem Ferrario. Dogodek je nastal v sodelovanju z generalnim konzulatom Italije v Kopru in Skupnostjo Italijanov Santorio Santorio.

Nadaljevanje v Ljubljani

Odprtje tedna in vsi ostali dogodki bodo potekali v Ljubljani. Nocoj bo v sklopu festivala Cellofest Ljubljana v Mestni hiši ob odprtju fotografske razstave Portreti violončelistov avtorja Andreja Grilca nastopil italijanski violončelist Giovanni Gnocchi, ki se mu bosta pridružila gosta Ema Kobal in Urban Marinko.

V ponedeljek se bodo v prostorih Italijanskega inštituta za kulturo v Sloveniji poklonili italijanskemu delu kinematografije priznanega slovenskega igralca Demetra Bitenca, v torek pa bosta na sporedu dva dogodka. Dopoldan bo na Filozofski fakulteti v sodelovanju s sekcijo za italijanistiko oddelka za romanske jezike in književnosti potekalo srečanje s pisateljem Wujem Mingom 1, ki bo predstavil kolektiv Wu Ming in literarni slog New Italian Epic, zvečer pa bodo v prostorih inštituta na Bregu predvajali film Il fiume ha sempre ragione v režiji Silvia Soldinija.

V četrtek bo na sporedu odprtje fotografske razstave Le mie notti sono piu belle dei vostri giorni avtorja Luce Andreonija v inštitutu, filmsko obarvani teden italijanskega jezika po svetu pa bodo v Ljubljani sklenili v Slovenski kinoteki. Prihodnji ponedeljek bodo tam predvajali nemi film režiserjev Francesca Bertolinija in Giuseppeja De Liguora in Adolfa Padovana iz leta 1911 L'Inferno di Dante, ki ga bo v živo s saksofonom in elektronskimi glasbili spremljal Marco Castelli.

G. K.