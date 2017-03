Z MMC-jem na koncert zasedbe Divanhana

Edinstven spoj sevdaha, s popom in džezom

11. marec 2017 ob 18:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prihodnji teden bo v ljubljanskem Kinu Šiška nastopila zasedba Divanhana, v tem hipu eden od vodilnih ambasadorjev "neo sevdaha". Glasbeniki prepletajo tradicionalne sevdalinke z džezom in popglasbo, nastal spoj pa prinašajo na svežem albumu Zukva.

Divanhana prihaja v Ljubljano v četrtek, 16. marca, z nekaj sreče pa lahko osvojite dve vstopnici za obisk koncerta. Divanhana je nase opozorila pred šestimi leti s prvencem Dert, ki ga je posnela s svetovno znanim producentom svetovnih godb Walterjem Quintusem. Kmalu po izidu prvega albuma so svojo fuzijo sevdalink, klasične glasbe 20. stoletja, džeza in popa popeljali na evropske odre. Na turneji je povsem spontano nastalo gradivo za naslednjo ploščo Bilješke iz Šestice, s katero so si izborili mesto med rednimi gosti številnih glasbenih festivalov. Na bruseljskem festivalu Trafik so morali zaradi izjemnega zanimanja glasbeniki odigrati kar štiri koncerte.

Pri snovanju novega albuma je zasedba k sodelovanju povabila tudi slavonske tamburaše, glasbene virtuoze in nadarjeno sevdah pevko Naido Čatić, ki je zdaj tudi članica skupine. Ime najnovejše plošče Zukva so našli v sadovnjakih Bosne in Hercegovine. Gre namreč za kislo jabolko, ki je kot sinonim cepljenja in križanja, torej tistega, k kar sami čutijo v svoji glasbi – mešanje tradicionalne sevdalinke z močnimi glasbenimi vplivi drugih godb.

Kako do vstopnic?

V sodelovanju s Kino Šiška bomo dvema bralcema podelili po dve vstopnici za koncert, ki se bo zgodil v četrtek ob 20.00.



