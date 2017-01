Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ivo Brešan (27. maj 1936-2. januar 2017). Foto: Wikipedia Oba Brešanova romana, ki sta dostopna tudi v slovenščini - Nič svetega in Izpovedi nekarakternega človeka - je prevedla Sabina Koželj Horvat. Foto: YouTube Sorodne novice Na zahtevo zagrebškega župana gledališče umaknilo sporne plakate Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poslovil se je hrvaški dramatik Ivo Brešan, ki se je pečal tudi s kritiko totalitarizma in grotesko

Slovo mednarodno priznanega hrvaškega književnika

4. januar 2017 ob 17:01

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

V starosti 81 let je umrl mednarodno priznani hrvaški pisatelj, dramatik in scenarist Ivo Brešan. Njegova najbolj znana drama je Predstava Hamleta v vasi Mrduša Donja.

V slovenščini sta dostopna njegova romana Nič svetega in Izpovedi nekarakternega človeka, oba sta izšla v prevodu Sabine Koželj Horvat.

Uprizoritve po evropskih odrih

Leta 1936 rojeni Brešan je začel pisati v sredini 50. let prejšnjega stoletja, svoj prvi večji uspeh je doživel leta 1971 z delom Predstava Hamleta v vasi Mrduša Donja. Dramo po poročanju hrvaškega časnika Jutranji list prežemata "kritika totalitarizma in groteska", med drugim so jo uprizorili v Avstriji, Nemčiji, na Švedskem, Danskem, v Estoniji in na Poljskem. Zanjo je prejel Sterijevo in Gavellovo nagrado.

Po drami Predstava Hamleta v vasi Mrduša Donja je Krsto Papić posnel tudi zelo dobro sprejet film, v katerem sta nastopila Rade Šerbedžija in Milena Dravić. Mnogi se spomnijo tudi filmov, ki ju je ustvaril skupaj s sinom, režiserjem Vinkom Brešanom - Kako se je začela vojna na mojem otoku in Maršal.

Zelo ploden književnik

Brešan je za seboj pustil 23 dram, 12 romanov, dve zbirki kratkih zgodb in osem filmskih scenarijev. Med njegova najbolj znana dela poleg prej omenjenih spada še drama Svečana večerja v pogrebnem zavodu, za katero je prav tako prejel Gavellovo nagrado, ter deli Spletke in Utvare. Za roman Katedrala je leta 2001 prejel hrvaško nagrado Vladimirja Nazora za življenjsko delo in leta 2008 še nagrado Ksaverja Šandorja Gjalskega.

Ivo Brešan se je rodil leta 1936 v Vodicah pri Šibeniku. Na Filozofski fakulteti v Zagrebu je študiral slavistiko in filozofijo, diplomiral je leta 1960. Od tedaj je poučeval na šibeniški gimnaziji, med letoma 1983 in 2002 pa je bil umetniški vodja tamkajšnjega Centra za kulturo in Mednarodnega otroškega festivala. Postal je tudi ravnatelj Šibeniškega gledališča.

Ivo Brešan je umrl v torek v 81. letu starosti v hrvaški prestolnici, je poročal Jutarnji list.

P. G.