Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tematike svojih prispevkov ni treba omejiti zgolj na festival Liffe, pač pa lahko črpate iz celega opusa filmske umetnosti. Foto: MMC/D. S. Dodaj v

Festival Liffe vabi: radi bi vaš fotografski hommage sedmi umetnosti

V igri so tudi filmske nagrade

3. oktober 2017 ob 13:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nezadržno se približuje november, ki je predvsem v Ljubljani že skoraj tri desetletja po zaslugi festivala Liffe mesec filma. Odštevanje do 28. Liffa bo krajšal nagradni natečaj, na katerem boste morali pokazati svoje oko za fotografijo.

Natečaj, ki ga RTV Slovenija pripravlja v sodelovanju z Ljubljanskim mednarodnim filmskim festivalom, ima preproste parametre, ki vam bodo pustili veliko ustvarjalne svobode.

Vabljeni ste k objavi fotografij, povezanih s filmom. Kakor koli: skozi prizmo ustvarjalcev ali gledalcev, realnosti ali domišljije, z vidika umetnosti ali tehnologije. Lahko se navežete na svoj najljubši film, filmski lik ali avtorja, lahko iščete predfestivalsko vzdušje v Ljubljani ali pa objektiv obrnete v zakulisje filmskega ustvarjanja. Možnosti so neomejene, kot je neomejen film.



Nagrade boste lahko "pretopili" v filmske vstopnice

Natečaj se je začel 30. septembra, odprt pa bo še do 5. novembra do polnoči. Za objavo se bodo lahko potegovale samo fotografije, ki bodo v navedenem času naložene v aplikaciji (in bodo avtorski izdelek uporabnika).

Tričlanska komisija (Simon Popek, Vesna Videnovič in Ana Jurc) bo izbrala zmagovalni trojček fotografij. Prvouvrščeni tekmovalec bo dobil šest vstopnic za film 28. Liffa po izbiri (in festivalski katalog), drugouvrščeni bo nagrajen z dvema abonmajema za filmski cikel Liffe po Liffu, ki ga gosti Cankarjev dom, tretja nagrada pa bosta dve vstopnici za film, ki bo v Cankarjevem domu predvajan med novoletnimi prazniki.

Najboljše fotografije po izboru strokovne žirije bodo nagrajene in razstavljene v festivalskem središču 28. Liffa v Cankarjevem domu. Dober lov na motive in veliko ustvarjalnosti vam želimo!

A. J.