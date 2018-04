Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Cilji zakona o kulturnem evru, ki je trenutno v parlamentarni proceduri, so zagotavljanje javnega interesa na področju posredovanja in varovanja kulturnih dobrin, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, zagotavljanje trajne hrambe digitalnih kulturnih vsebin, zagotavljanje nujne javne kulturne infrastrukture za delovanje javnih zavodov s področja kulture ter ohranjanje dosežene in izenačevanje stopnje razvojnih standardov prostorskih razmer ljubiteljske kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić Po navedbah urada vlade za komuniciranje bodo s predlaganim zakonom med drugim zagotavljali enakomeren razvoj na področju kulture, dostopnost do kulturnih dobrin in nadaljnjo izvedbo tistih programov v kulturi, za katere je treba nujno zagotoviti sredstva. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić Sorodne novice Kulturni evro v nadaljnjo obravnavo DZ-ja Na prvi obravnavi poslanci naklonjeni zakonu o kulturnem evru Vlada naklonjena kulturnemu evru, ki bo podprl tudi konkurenčnost slovenščine v digitalnem okolju Dodaj v

Asociacija: Pri zakonu o kulturnem evru naj se ne pozabi na nevladnike

"Stanje na več področjih prerašča v alarmantno"

10. april 2018 ob 19:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zakon o kulturnem evru zamuja že več kot pet let, zato je potrebno poskrbeti, da se prične zamudo čim prej blažiti, opozarjajo pri društvu Asociacija. V društvu pozdravljajo zakon, ki je trenutno v parlamentarni proceduri in obenem opozarjajo, da je ta priložnost, da se z ustreznimi amandmaji uredi tudi področje samozaposlenih in nevladnih organizacij v kulturi.

Sorodni zakoni so bili v preteklosti del rednega večletnega investicijskega načrta, a vse od leta 2013, ko je bilo predvideno novo obdobje tovrstnega zakona, ta ni bil potrjen, so spomnili v izjavi za javnost. "Stanje na terenu je posledično na vse več področjih slabo in prerašča v alarmantno, kar je vidno tako pri nevladni kulturi, kjer se slabšajo pogoji dela, kot pri javnih institucijah."

Predlog zakona do neke mere prepoznava težave v nevladnem sektorju, vendar bi morali posamezne člene dopolniti tako, da bodo vključevali tudi profesionalne nevladne organizacije, še posebej v 6. cilju zakona,dodajajo. V šestem cilju je zapisana namera o izenačevanju stopnje razvojnih standardov prostorskih pogojev ter opreme ljubiteljske kulturne po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti, kjer je potrebno izpostaviti tudi potrebo profesionalnega nevladnega sektorja.

Zakon je edina možnost za razvoj nekaterih nevladnih organizacij

Kot še poudarjajo v društvu, nevladni sektor v veliki meri izvaja javni interes v kulturi, za kar potrebuje primerne pogoje delovanja, še posebej izven prestolnice. Nevladne organizacije pogosto delujejo v neustreznih prostorih z zastarelo ali pomanjkljivo tehnologijo, sredstev za nakup potrebne opreme pa nimajo. Zakon za nevladne organizacije, ki niso programsko financirane, predstavlja edino možnost za razvoj in nakup nujne opreme, kar je pomembno predvsem za manjše in mlajše organizacije, ki svojo profesionalno pot šele gradijo.

Z zakonom o kulturnem evru je med drugim potrebno zagotoviti, da bo nevladna kultura, ki skrbi za živo, sodobno in aktualno umetniško produkcijo, lahko svoje poslanstvo izvrševala še naprej, so prepričani v društvu.

M. K.