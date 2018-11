Urša Menart (1985) je leta 2010 diplomirala na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Režirala je več kratkih in celovečernih filmov, večinoma po lastnem scenariju. S svojim prvim celovečernim igranim filmom Ne bom več luzerka je na 21. festivalu slovenskega filma osvojila vesni za najboljši celovečerni film in najboljši scenarij. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Liffe: MMC-jev pogovor z režiserko filma Ne bom več luzerka

Urša Menart je zanj napisala tudi scenarij

16. november 2018 ob 11:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Danes ob 14.00 se bo v MMC-jevem festivalskem kotičku v Cankarjevem domu z režiserko Uršo Menart pogovarjala MMC-jeva novinarka Nadina Štefančič. Njun klepet si boste lahko v živo ogledali na MMC TV in na Facebooku.

Film Ne bom več luzerka opisujejo kot grenko-sladek komični portret "izgubljene" generacije milenijcev, razpete med pričakovanja staršev in neugodne razmere na trgu dela. Špela (upodablja jo Eva Jesenovec), diplomantka umetnostne zgodovine, bo kmalu stara trideset let. Preživlja se s priložnostnimi deli, saj še nikoli ni imela redne službe. Za razliko od svojih najboljših prijateljic, ki sta se pred leti odselili v tujino in se ne nameravata vrniti, Špela trmasto vztraja, da bo v Ljubljani ostala, pa čeprav se večina njenega družabnega življenja dogaja na Skypu. Ko se brez denarja, dela in družbe znajde na kavču svojih razočaranih staršev, ugotovi, da je odrasti težje, kot je pričakovala.

"Iz vseh stereotipov sem se skušala malce norčevati. Naše generacije tako ali tako nihče ne jemlje resno, predvsem zaradi nepoznavanja okoliščin, ki so za nas veliko drugačne, kot so bile za mlade pred dvajsetimi leti. Skušala sem se odmakniti od razmer in nanje pogledati s humorne plati. Kaj pa, sem se vprašala, če je to ženska, ki je bila po vseh merilih 'pridna', ki je izpolnila vse zahteve okolice, pa ji to še vedno ni prineslo uspeha?" je o svojem dolgometražnem prvencu, za katerega je napisala tudi z vesno nagrajeni scenarij, povedala Urša Menart.

Vabljeni k spremljanju pogovra o z vesno za najboljši celovečerec nagrajenem slovenskem filmu (na FSF-ju je prejel še vesni za najboljši scenarij in stransko žensko vlogo - Saša Pavček kot Špelina mama Ksenija)! Beseda bo tekla tudi o tem, kaj režiserki pomeni oznaka “generacijski”, ki jo je dobil film, o protagonistki filma, ki ostaja v Sloveniji, medtem ko se se njena generacija seli v tujino, pa tudi o povečanju sredstev za slovenski film, o katerem je Odbor DZ-ja za kulturo nedavno pozval kulturno ministrstvo. In o novem filmu, ki ga ravnokar kot soscenaristka in igralka ustvarja z režiserjem Damjanom Kozoletom.

Liffe film Ne bom več luzerka predstavlja v sekciji Perspektive, zaradi velikega zanimanja so organizatorji dodali še eno projekcijo: ujamete ga lahko v soboto ob 11.00 v Kosovelovi dvorani.

A. K.