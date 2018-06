Ob dvojnem jubileju RTV Slovenija Poletna noč z žanrsko najširšim programom doslej

Z voditeljema Bernardo Žarn in Slavkom Bobovnikom

19. junij 2018 ob 16:23,

zadnji poseg: 19. junij 2018 ob 17:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Tradicionalni galakoncert Poletna noč, ki bo v sredo s slovenskimi popevkami zavzel Kongresni trg, bo tokrat v znamenju jubilejnega leta, v katerem RTV Slovenija zaznamuje 90 let radijskega in 60 let televizijskega oddajanja.

Dogodek, ki ga RTV Slovenija pripravlja v sodelovanju s Festivalom Ljubljana, je naslovljen Poletna noč - Vse najboljše!, ki ga gre po besedah dirigenta Patrika Grebla razumeti na dva načina. Poletna noč ne bo le v znamenju jubilejev RTV Slovenija, ampak ta naslov napoveduje tudi vse najboljše popevke, ki jih bo slišati na Kongresnem trgu in ki bodo tudi letos priklicale poletje. Kot je še povedal Greblo, bo žanrsko bogat program tudi zato najširši doslej.

Največje število nastopajočih doslej

"Letos bomo lahko slišali vse od z RTV-jem povezanih del Uroša Kreka, Marijana Kozine, Siddharto in Slavka Avsenika, do zlatih let slovenske popevke. Ne samo to. Spomnili se bomo tudi glasbenih festivalov, ki delujejo pod okriljem oziroma s pomočjo RTV Slovenija. Od Slovenske popevke do Melodij morja in sonca," je pojasnil Greblo in ob tem dodal, da se letošnji koncert poleg žanrsko bogatega programa ponaša tudi z največjim številom nastopajočih.

Skozi večer bosta popeljala televizijska voditelja Bernarda Žarn in Slavko Bobovnik. Nekatere največje uspešnice slovenske zabavne glasbe bodo pod taktirko Grebla, Mojce Lavrenčič in Lojzeta Krajnčana zazvenele v izvedbi izbranih slovenskih interpretov ob spremljavi Big Banda in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.

V nasprotju s preteklimi leti, ko so večer začeli z inštrumentalno, džezovsko različico Poletne noči, bodo tokrat začeli z zvočnim avizom TV Slovenija, ki se predvaja pred začetkom televizijskih prenosov in je imenovan Pastirček, njegov avtor pa je skladatelj Uroš Krek. Za to so se odločili "zavoljo televizijske vizualizacije" je pojasnil Greblo.

Nato se bodo spomnili Bojana Adamiča in Frana Milčinskega - Ježka s Ko boš prišla na Bled, ki ji bo sledila Avsenikova Na mostu (Bila sva mlada oba), ki ju bosta izvedla Urška Arlič Gololičič in Jože Vidic. Otroški pevski zbor RTV Slovenija bo zapel Bratovščino sinjega galeba, popevko Mlade oči pa po Greblovih besedah "zvezda slovenskih muzikalov" Saša Lešnjek.

Delček Evrovizije ter Melodij morja in sonca

Slovenskih predstavnikov na tekmovanju za pesem Evrovizije v samostojni Sloveniji se bodo spomnili z eno najbolj prepoznavnih Prisluhni mi Darje Švajger, na Melodije morja in sonca pa bodo spomnile Anika Horvat, Tinkara Kovač in Lara Baruca, ki bodo zapele Zate in Lahko noč, Piran. Venček evrovizijskih pesmi iz časa nekdanje Jugoslavije bodo zvezle Brez besed, Pridi, dala ti bom cvet, Dan ljubezni in Vse rože sveta. Z zadnjo in s pesmijo Cvetje v jeseni, pri kateri se bo na citrah pridružil Tomaž Plahutnik, se bodo poklonili tudi Urbanu Kodru, ki letos praznuje 90 let.

Nina Strnad bo zapela Samo nasmeh je bolj grenak, Tomaž Domicelj bo nastopil s Slovenskega naroda sin, skupina Siddharta v popolni zasedbi z Ledena v priredbi Roka Goloba, Andrej Šifrer s pesmijo Za prijatelje, Alfi Nipič s Poljane dom prelepih dni. Med drugim bo slišati tudi Lastovko Jureta Robežnika, V Ljubljano Atija Sossa, Vrača se pomlad Silvestra Stingla v izvedbi Ota Pestnerja. Koncert, ki se bo začel ob 21. uri, bo sklenila popevka Poletna noč.

P. G.