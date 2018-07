Vpogled v otroštvo osrednjega glasu grunge generacije

Razstava bo na ogled do 30. septembra

19. julij 2018 ob 10:36

Dublin - MMC RTV SLO, STA

Kurt Cobain je bil, preden je postal slaven, "otročji, norčav in prikupen", je ob odprtju razstave Odraščanje Kurta Cobaina povedala njegova sestra Kim Cobain.

V irskem mestu Newbridge gostijo prvo razstavo, ki je v celoti posvečena osrednjemu glasu grunge generacije Kurtu Cobainu. Razstava, ki je nastala v sodelovanju s Kurtovo družino, prikazuje njegove fotografije iz otroštva ter osebne predmete, kot so oblačila, risbe in besedila, ki jih je ustvaril zvezdnik grungea.

Poleg Kim Cobain sta se odprtja udeležili še njegova hči Frances Bean Cobain in mati Wendy O'Connor, ki je povedala, da je razstava prikazuje, "kdo je bil v resnici, njegovo pravo osebnost, preden je postal slaven." Ikoničen glasbenik je trpel za odvisnostjo od drog in težav z duševnim zdravjem. Na to ga je opozorila, ko ji je prvič odigral pesem Smells Like Teen Spirit, s katero je postal svetovno znan. "Povedala sem mu, da tega ne obvladuje, da me straši. Enostavno je eksplodiral," je povedala njegova mati.

Ko je Kurt leta 1994 storil samomor, je bila njegova hči Frances Bean stara komaj dve leti. "V mojem življenju ga ni mogoče zaobiti," je dejala na razstavi.

Da je bila glasba le ena od umetnosti skozi katero se je izražal Kurt, je razvidno tudi iz razstavljenih predmetov na razstavi, saj je že v otroštvu eksperimentiral s slikanjem, risanjem in kolaži.

Ustvarili najprepoznavnejše skladbe 90. let

Kurt, ki je umrl star komaj 27 let, je kot najstnik spoznal Krista Novoselica, s katerim sta leta 1987 ustanovila skupino Nirvana, leta 1990 se jima je pridružil še tretji stalni član Dave Grohl. Prvi album, naslovljen Bleach, so izdali leta 1989, svetovno slavo pa jim je prinesel album Nevermind iz leta 1991, ki so ga prodali v več kot 15 milijonski nakladi. Z njim se je širša javnost prvič seznanila z žanrom grunge.

Pozneje so izdali še tretji studijski album In Utero. Nekaj albumov in kompilacij je izšlo še po Cobainovi smrti, med njim leta 1994 plošča Unplugged in New York, ki je obveljala za enega najboljših akustičnih albumov.

Podpisal se je še pod danes najbolj prepoznavne skladbe devetdesetih let. Med temi ima prvo mesto Smells Like Teen Spirit, ki so jo glasbeni mediji kasneje označili za himno takratne generacije. Med drugimi uspešnicami, pod katere se je podpisal Kurt, velja omeniti še Come as You Are, Lithium, In Bloom, Heart-Shaped Box, All Apologies in About a Girl.

Skupina je nazadnje nastopila 1. marca 1994 v Münchnu, predzadnji koncert pa izvedla 27. februarja v ljubljanski hali Tivoli. Leta 2014 so jo sprejeli v Dvorano slavnih rock'n'rolla.

Sa. J.