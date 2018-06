Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nagrada Bini Štampe Žmavc spodbija globoko vsajen stereotip, da je poezija za otroke manjvredna v primerjavi z vezano besedo, namenjeno odraslim. Foto: BoBo Sorodne novice Bina Štampe Žmavc: Pesem za liro "Slovenščina je čudežni jezik za poezijo" Dodaj v

Zlatnik poezije prejme Bina Štampe Žmavc

Pesnica, ki "ne loči med otroškim in odraslim bralcem"

20. junij 2018 ob 14:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Letošnja prejemnica zlatnika poezije za življenjsko delo je Bina Štampe Žmavc. Pesnica nagrado prejme "za opus poezije za otroke in odrasle in za izjemno barvitost, svežino, igrivost in milino pesniškega jezika," je zapisala žirija.

Podelitev zlatnika poezije bo hkrati z Veronikino nagrado 28. avgusta na Starem gradu v Celju.

"Med nami živi in ustvarja pesnica, ki jo uvrščamo med klasike slovenske mladinske književnosti. Toda pesnica Bina Štampe Žmavc takole pojasnjuje svoj ustvarjalni pristop: Ko se usedem in začnem s pisanjem, sploh ne ločim med odraslim in otroškim bralcem. Preprosto delam tako zares, da bolj zares ne bi mogla," so zapisali podeljevalci nagrade.

In še: "Bina Štampe Žmavc je vrhunska slovenska literatka, posebej v mladinski književnosti. Verjame, da imajo otroci 'oči, ki vidijo dušo stvari'. In ni res, pravi, da otroci ne marajo poezije. Med njenimi knjigami je daleč najbolj brana knjiga poezije Nebeške kočije, čeprav upesnjuje zahtevne teme vesolja, minevanja in časa. Kajti Bina Štampe Žmavc se z vsako pesniško zbirko odziva na etična vprašanja in dileme odčaranega sveta, v katerem človečnost tone. Nekaj naslovov zbirk za otroke: Zrnca sonca, Snežroža, Vprašanja srca, Kako raste leto, Barka zvezd in druge. To je pokrajina mladinske lirike, ki z žarom vabi v objem."

Podobno je s poezijo za odrasle. "Od prve zbirke Pesek v pesem in drugih, do Ogledala zraka, Pesmi za liro, Vse-stvar-je in do letošnje nove zbirke Nabiralka samot. Motivni svet pesnice je večplasten, od hoje k sebi in vase, do samote in ljubezni, do minevanja in neponovljivosti življenja, do pesnice kot tihe popotnice in njene refleksije o tem, kako je v pesničinem srcu takrat, ko se pesem izmika," še piše v utemeljitvi.

Zlatnik poezije v vrednosti 1000 evrov podeljuje Fit media, pobudnica in organizatorica Veronikine nagrade, od leta 2005 za življenjski pesniški opus. Doslej so zlatnik prejeli Ciril Zlobec, Tone Pavček, Kajetan Kovič, Ivan Minatti, Miroslav Košuta, Neža Maurer, Veno Taufer, Svetlana Makarovič, Niko Grafenauer, Tone Kuntner, Gustav Januš, Marko Kravos in Andrej Brvar.

A. J.