V predstavi Profesionalci espe Igrajo Renato Jenček, Manca Ogorevc, Živa Selan, Rastko Krošl, Blaž Dolenc in Barbara Medvešček. Foto: SLG Celje/Jaka Babnik

Absurdni obrati in črnohumorne situacije sveže komedije Borisa Kobala

Drevišnja premiera v celjskem gledališču

30. november 2018 ob 10:56

Celje - MMC RTV SLO, STA

Režiser, igralec, voditelj in dolgoletni direktor ter umetniški vodja Mestnega gledališča ljubljanskega Boris Kobal ima na področju dramskega pisanja bogato zgodovino uspešno izvedenih komedij tako na odru kot na televiziji – tokrat se predstavlja s komedijo Profesionalci espe.

Komedijo, ki jo bodo drevi krstno uprizorili na odru Slovenskega ljudskega gledališča Celje, je po Kobalovem besedilu režiral Jaša Jamnik. Besedilo je prispelo na razpis gledališča za žlahtno komedijsko pero leta 2017, kjer je bilo uvrščeno med tri najkakovostnejša nova besedila.



Boris Kobal je svojo konverzacijsko in situacijsko komedijo opisal kot lahkotno, odprto in satirično, pa tudi družinsko z nekaj črnega humorja. Odlikujejo jo iskrivi dialogi, absurdni obrati in črnohumorne situacije. Poleg dialogov nova slovenska komedija ponuja tudi duhovite in zabavne igralske naloge, so ocenili nastopajoči.

V družbi družine poklicnih hudodelcev

Delo govori o družini poklicnih hudodelcev, ki jo sestavljajo oče, upokojeni ropar in morilec, ki zaradi lesene noge ni več aktiven v poslu, je pa oče iz ozadja, mama, ki vodi finančni in gospodinjski sektor, sin Jure, ki je zdaj postal spiritus agens in movens zločinskih pohodov, in njegova partnerka Bejbi, ki zaradi obilnega ozadja bolj kot kaj drugega skrbi za sinovo seksualno zadovoljstvo.

Družina se odloči ugrabiti ženo bogatega poslovneža Hohšteterja, s katero namerava podjetje izsiljevati in si pridobiti precej denarja. Izkaže se, da je sin ugrabil napačno žensko, ob tem pa je kot kolateralna škoda preminil tudi neki naključni menih. Ko se ugrabljenka zbudi iz omame in se izkaže, da ni prava oseba, temveč le tajnica tajkunskega podjetja, sklenejo, da se je morajo zaradi potencialnega izdajstva obvezno znebiti.

Nato se zgodi duhovit obrat. Sosed, ki jih ves čas moti z obiski, se spet prikaže pred vrati in razkrije veliko potegavščino. Sosed in družina nato združijo moči, ustanovijo firmo Profesionalci espe in se podajo v skupen posel, dobiček pa si bodo pravično delili, so vsebino igre povzeli v gledališču.

V komediji nastopajo Renato Jenček, Manca Ogorevc, Živa Selan, Rastko Krošl, Blaž Dolenc in Barbara Medvešček. Dramaturginja je Tatjana Doma, scenografka Vasilija Fišer, kostumograf Andrej Vrhovnik, avtor glasbe Davor Herceg, avtorja besedila songa Jamnik in Herceg.

P. G., foto: SLG Celje / Jaka Babnik