Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Leta 2012 so na Improviziji začeli novo tradicijo: slovenski pevci odpojejo pesem, ki je na Improviziji zmagala leto poprej. Priredbo pesmi "Ustreli mi galeba", ki sta jo leta 2011 izvedla Duo Romatiqua, so tako leta 2011 izvedli Vokalna skupina Heroji in Pero Kreslin! Tudi letos bo lansko zmagovalno pesem "Tatjana, bodi moja osebna pravnica" izvedel posebni gost. Kdo to je, ostaja presenečenje. Foto: Maruša Rems Na Evroviziji je letos s portugalskim kantavtorjem "zmagala glasba", na Improviziji pa še vedno raje stavijo na kič in glamur. Foto: Maruša Rems Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Improvizija: Blišč in beda Evrovizije v parodični predelavi

Evrovizija, kot jo doživljajo improvizatorji

23. maj 2017 ob 12:34

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Jodlanje, gorile na odru in bizarne galaoprave: včasih se zdi, da ima Evrovizija parodijo vpisano že v matrico. Maksimalistični spektakel vsako leto v roke vzame improvizacijska ekipa na odru Cankarjevega doma. Ne obljubimo, da spontano skovane "uspešnice" ne bodo boljše od marsikaterega uradnega nacionalnega nastopa.

V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma bo nocoj na sporedu Improvizija oziroma improvizacijska parodija Evrovizije. Devet žanrsko raznolikih sestavov se bo potegovalo za naslov zmagovalne impro popevke večera. Besedilo in glasba bosta prepuščena spontanemu navdihu, naslove popevk določi občinstvo. Povezovalca bosta Juš Milčinski in Vid Sodnik.

Improvizija bo letos na sporedu že šestnajsto leto. Improvizatorji se bodo spopadli ne samo s parodijami evrovizijskih popevk in šova, pač pa tudi z različnimi gledališkimi izzivi, bujnimi kostumi in scenografijo. Zmagovalno pesem pa bodo s televotingom izbrali dejavno udeleženi obiskovalci.

Dogodek bo povezoval "očarljiv, briljantno uigran in s šalami oborožen voditeljski par" Milčinski-Sodnik, z rdeče preproge pa se bo oglašala poročevalka Sara Šoukal. Na Improviziji bodo tokrat zapeli Igor Bračič, Liza Marija Grašič, Maja Trampuš, Peter Frankl, Sara Gorše in Tim Kern, za glasbo bodo skrbeli Blaž Celarec, Goran Završnik, Luka Seliškar in Rok Šinkovec.

Zabavni šov je plod sodelovanja med kulturno-umetniškim društvom Sokoli Tabor in Cankarjevim domom, umetniški vodja projekta pa je Frankl.

Prerasli so trnovski oder

Prva izdaja Improvizija je bila leta 2001 v prostorih KUD France Prešeren. Ker je dogodek prerasel kapacitete trnovske dvorane, ga od leta 2008 gosti CD. V 15 letih so se na odru Improvizije zvrstili številni zanimivi performansi, z iznajdljivostjo improvizatorjev pa se je lahko kosala zgolj domišljija gledalcev, ki so med drugim za naslove skladb izbrali Izkopala si bom grob, Ljubica, zakaj? Chica, porque? ali Ustreli mi galeba.

Na lanski jubilejni 15. Improviziji je slavil pop-operni duet 2čelava, ki sta ga sestavljala Miha Zabret in Frankl, s skladbo, posvečeno "pravnici Tatjani".

A. J.