Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V Bayreuthu nadaljujejo tradicijo nemškega opernega velikana, ki si je zamislil, da bi v lastnem gledališču uprizarjal izključno svoja dela. Foto: EPA Po šestih letih obnove so letos v Bayreuthu odprli tudi operno hišo iz 18. stoletja, eno redkih tovrstnih stavb iz časa baroka, ki so se do danes ohranile v Evropi. Obnova stavbe, ki je tudi na Unescovem seznamu svetovne kulturne dediščine, je stala 29,6 milijona evrov. Foto: EPA Dodaj v

Izgubljeni ženin, prva svetovna praizvedba Bayreutha po več kot stoletju

Nova premiera bo uvedla festival

7. maj 2018 ob 10:48

Bayreuth - MMC RTV SLO, STA

Več kot sto let je minilo, odkar je festival v Bayreuthu prinesel uprizoritev novega dela. V duhu širjenja svojega umetniškega spektra, ki naj torej ne bi bil namenjen le ohranjanju obstoječega, temveč tudi iskanju novega, program obljublja novo svetovno praizvedbo.

To bo opera Der Verschwundene Hochzeiter (Izgubljeni ženin) avstrijskega skladatelja Klausa Langa, ki jo na oder postavlja Paul Esterhazy. Novitete sicer ne bodo uprizorili v Festivalni hiši, pač pa v historični kinodvorani v središču mesta, in sicer v okviru spremljevalnega programa. Opera bo pravzaprav neke vrste uvod v festival, saj jo bodo uprizorili dan pred odprtjem, 24. julija.

Langovo novo delo sloni na stari avstrijski pripovedki. Ta pripoveduje o neznancu, ki ga ženin povabi na svojo svatbo, da bi praznoval in se zabaval, vendar le toliko časa, dokler igra glasba. Ženin ne zdrži, ko pa se vrne, ugotovi, da so od njegovega odhoda minila tri stoletja. Režiser Esterhazy je pri uprizoritvi združil moči z videoumetnikom Friedrichom Zornom.

To bo torej prva svetovna praizvedba v Bayreuthu po letu 1882, ko so premierno uprizoril Wagnerjevo opero Parsifal. Kot so konec preteklega tedna sporočili organizatorji festivala, premiera zaznamuje širitev ponudbe tega uglednega dogodka dolge zgodovine, ki v izhodišču ni bil zasnovan za ohranjanje obstoječe tradicije, ampak za drzno iskanja novega.

Wagnerjeva deseterica

Program festivala se seveda vrti okoli zadnjih opernih del Richarda Wagnerja (1813-1883). Glasbo drugih skladateljev v Festivalni hiši na Zelenem griču zazveni le redko. Nazadnje je bilo tako lani v spomin na stoletnico rojstva nekdanjega vodje festivala Wielanda Wagnerja, ko so poleg Wagnerjeve glasbe zazveneli tudi odlomki iz del Giuseppa Verdija in Albana Berga.

Festival velja za enega najpomembnejših kulturnih in družabnih dogodkov v Nemčiji. Na njem uprizarjajo deset zadnjih Wagnerjevih oper oziroma glasbenih dram. Čakalna vrsta za vstopnice uprizoritev v festivalni hiši, ki sprejme nekaj manj kot 2.000 gledalcev, je dolga tudi po več let, cene pa se gibljejo od 30 do 320 evrov.

M. K.